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При обстреле Горловки кассетными снарядами пострадали восемь человек

При обстреле Горловки кассетными снарядами пострадали восемь человек - РИА Новости, 13.04.2024

При обстреле Горловки кассетными снарядами пострадали восемь человек

Украинские военные применили кассетные снаряды по спальному району Горловки, в результате чего ранения получили восемь мирных жителей, передает корреспондент... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:39

2024-04-13T20:39

2024-04-13T20:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Украинские военные применили кассетные снаряды по спальному району Горловки, в результате чего ранения получили восемь мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. "Вот зацепило в ногу и голову. И тут же через 2-3 минуты прилетело еще с той стороны дома. Ранило еще девушку и женщину. А под вторым подъездом ранило еще одну женщину в живот", - рассказал один из пострадавших по имени Сергей. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 37 раз обстреляли территорию республики, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Ранения получил 1 мирный житель и еще 10 сотрудников МЧС. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 1 объект социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия