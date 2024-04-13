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В Курганской области подтопленными остаются 269 жилых домов - РИА Новости, 13.04.2024
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07:27 13.04.2024 (обновлено: 07:36 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/oblasti-1939746793.html
В Курганской области подтопленными остаются 269 жилых домов
В Курганской области подтопленными остаются 269 жилых домов - РИА Новости, 13.04.2024
В Курганской области подтопленными остаются 269 жилых домов
Подтопленными в Курганской области остаются 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один мост и 7 участков дорог, сообщает в субботу региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:27
2024-04-13T07:36
происшествия
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Подтопленными в Курганской области остаются 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один мост и 7 участков дорог, сообщает в субботу региональный главк МЧС."По состоянию на 13 апреля, подтопленными остаются в 12 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один низководный мост и 7 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240413/mchs-1939745802.html
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происшествия, курганская область
Происшествия, Курганская область
В Курганской области подтопленными остаются 269 жилых домов

МЧС Курганской области: подтопленными остаются 269 жилых домов и 409 участков

© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города КурганаУкрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города Кургана
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Подтопленными в Курганской области остаются 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один мост и 7 участков дорог, сообщает в субботу региональный главк МЧС.
"По состоянию на 13 апреля, подтопленными остаются в 12 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один низководный мост и 7 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
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В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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