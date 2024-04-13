https://ria.ru/20240413/moldavia-1939848831.html

Шор обвинил власти Молдавии в сдаче суверенитета странам Запада

Шор обвинил власти Молдавии в сдаче суверенитета странам Запада - РИА Новости, 13.04.2024

Шор обвинил власти Молдавии в сдаче суверенитета странам Запада

Известный в Молдавии бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор обвинил нынешние молдавские власти в сдаче суверенитета странам Запада. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T21:01

2024-04-13T21:01

2024-04-13T21:01

в мире

молдавия

илан шор

владимир плахотнюк

майя санду

европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Известный в Молдавии бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор обвинил нынешние молдавские власти в сдаче суверенитета странам Запада. Ранее в пятницу депутаты парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) приняли в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие, по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), лишения молдавского гражданства лиц, оказавшихся под международными санкциями. "В первом чтении принят законопроект, который позволит лишать гражданства Молдавии тех, против кого ввели санкции другие государства. Это возмутительно не только с точки зрения нарушения всех норм конституции, но и бесхребетного желания отдать суверенитет нашей страны западным странам... Власть понимает, что уходит, но напоследок пытается сделать вещи, которые, как им кажется, продлят их политическую жизнь. Но мы уверяем, что им это не поможет. Мы, конечно, будем бороться с этим беспределом. С удовольствием будем наблюдать, как это дело развалится в суде. Хоть бы и в ЕСПЧ", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик дал понять, что партия власти намерена применить будущий закон и в отношении него. "Для непонятливых объясняю: я большую часть жизни прожил в Молдавии, никто не может у меня отобрать гражданство моей страны. Это преступление не только с точки зрения законов Молдавии, но и Европейской конвенции о гражданстве", - подчеркнул Шор. В марте шеф администрации молдавского президента Адриан Бэлуцел заявил, что глава республики Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Однако начале апреля в администрации молдавского лидера пояснили, что действующее законодательство не позволяет президенту напрямую самостоятельно инициировать процедуру лишения молдавского гражданства. Этими полномочиями наделено Агентство государственных услуг, которое инициирует процесс после уведомления СИБ или, в некоторых случаях, на основании имеющейся информации. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бизнесмен, Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, илан шор, владимир плахотнюк, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч)