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Принятие закона о мобилизации станет приговором Зеленскому, заявили в Раде - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 13.04.2024 (обновлено: 19:05 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/mobilizatsiya-1939832913.html
Принятие закона о мобилизации станет приговором Зеленскому, заявили в Раде
Принятие закона о мобилизации станет приговором Зеленскому, заявили в Раде - РИА Новости, 13.04.2024
Принятие закона о мобилизации станет приговором Зеленскому, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что после голосования за мобилизационный закон украинский народ вынесет приговор Владимиру Зеленскому и... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T18:45
2024-04-13T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий разумков
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что после голосования за мобилизационный закон украинский народ вынесет приговор Владимиру Зеленскому и парламенту Украины, призвал парламентариев не принимать законы по команде офиса Зеленского. "После голосования за "мобилизационный" законопроект украинский народ станет для президента (Зеленского - ред.) и депутатов власти не оппонентом, а приговором. Потому что жизнь народа – это не игра в Чапаева. Нельзя играть жизнями украинцев", - обратился Разумков к парламентариям во время рассмотрения законопроекта, видео опубликовано в его Telegram-канале. Он добавил, что комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке действительно провел большую работу над законопроектом, "пока ее, как всегда, не сломал офис Зеленского". Он призвал коллег из парламента работать во благо народа, "не давить зеленую кнопку" по команде офиса Зеленского. Разумков напомнил, что межфракционное объединение "Умная политика" предлагало учесть выплаты 15 миллионов гривен семье погибших военных на уровне закона, "вернуть справедливость" в начислении выслуги лет военнослужащим – месяц через три, а также обязать сотрудников военкоматов представлять документы при вручении повесток. Добавил, что многие предложения в законопроект отклонялись как "поправочный спам". В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240114/plan-1921229483.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий разумков, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Принятие закона о мобилизации станет приговором Зеленскому, заявили в Раде

Депутат Рады Разумков: закон о мобилизации станет приговором Зеленскому

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что после голосования за мобилизационный закон украинский народ вынесет приговор Владимиру Зеленскому и парламенту Украины, призвал парламентариев не принимать законы по команде офиса Зеленского.
"После голосования за "мобилизационный" законопроект украинский народ станет для президента (Зеленского - ред.) и депутатов власти не оппонентом, а приговором. Потому что жизнь народа – это не игра в Чапаева. Нельзя играть жизнями украинцев", - обратился Разумков к парламентариям во время рассмотрения законопроекта, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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Он добавил, что комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке действительно провел большую работу над законопроектом, "пока ее, как всегда, не сломал офис Зеленского". Он призвал коллег из парламента работать во благо народа, "не давить зеленую кнопку" по команде офиса Зеленского.
Разумков напомнил, что межфракционное объединение "Умная политика" предлагало учесть выплаты 15 миллионов гривен семье погибших военных на уровне закона, "вернуть справедливость" в начислении выслуги лет военнослужащим – месяц через три, а также обязать сотрудников военкоматов представлять документы при вручении повесток. Добавил, что многие предложения в законопроект отклонялись как "поправочный спам".
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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