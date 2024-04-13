https://ria.ru/20240413/minoborony-1939759812.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 13.04.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:44
2024-04-13T09:44
2024-04-13T10:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
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украина
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.В пятницу ведомство отчиталось о ликвидации 12 дронов противника над регионом.ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью