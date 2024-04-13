https://ria.ru/20240413/minoborony-1939759812.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 13.04.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:44

2024-04-13T09:44

2024-04-13T10:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.В пятницу ведомство отчиталось о ликвидации 12 дронов противника над регионом.ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины