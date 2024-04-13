Запад растратил мандат Зеленского, считает экс-аналитик Пентагона
Экс-аналитик Пентагона Квятковски: Запад растратил мандат Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 13 апр – РИА Новости. Запад растерял мандат Владимира Зеленского, который ему выдал народ на президентских выборах пять лет назад – украинцы надеялись на мир, но не получили его, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
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"Чего хотят сами украинцы? Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе. Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание", — сказала Квятковски.
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"Теперь он молит о заканчивающихся долларах и недоступных системах вооружений, арестовывает людей за свободу слова и журналистики, закрывает политические партии и церкви и приостановил проведение… президентских выборов", — указала она.
По мнению Квятковски, можно смело сказать, что украинцы, которые когда-то голосовали за мир, сегодня желают его как никогда.
"Вместо того, что желает большинство украинцев, они получают больше оружия. Тысячи конфискованным Штатами иранских пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов, сотни тысяч патронов были отправлены Украине только на прошлой неделе", — отметила она.
Квятковски задалась вопросом о том, помогут ли эти разрозненные поставки оружия Украине. "Нет. Не помогут", — заключила она.
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