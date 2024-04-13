https://ria.ru/20240413/kvyatkovski-1939731461.html

Запад растратил мандат Зеленского, считает экс-аналитик Пентагона

Запад растратил мандат Зеленского, считает экс-аналитик Пентагона - РИА Новости, 13.04.2024

Запад растратил мандат Зеленского, считает экс-аналитик Пентагона

Запад растерял мандат Владимира Зеленского, который ему выдал народ на президентских выборах пять лет назад – украинцы надеялись на мир, но не получили его,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:07

2024-04-13T00:07

2024-04-13T06:15

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ООН, 13 апр – РИА Новости. Запад растерял мандат Владимира Зеленского, который ему выдал народ на президентских выборах пять лет назад – украинцы надеялись на мир, но не получили его, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски."Чего хотят сами украинцы? Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе. Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание", — сказала Квятковски."Теперь он молит о заканчивающихся долларах и недоступных системах вооружений, арестовывает людей за свободу слова и журналистики, закрывает политические партии и церкви и приостановил проведение… президентских выборов", — указала она. По мнению Квятковски, можно смело сказать, что украинцы, которые когда-то голосовали за мир, сегодня желают его как никогда."Вместо того, что желает большинство украинцев, они получают больше оружия. Тысячи конфискованным Штатами иранских пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов, сотни тысяч патронов были отправлены Украине только на прошлой неделе", — отметила она.Квятковски задалась вопросом о том, помогут ли эти разрозненные поставки оружия Украине. "Нет. Не помогут", — заключила она.

https://ria.ru/20231212/ssha-1915210673.html

https://ria.ru/20240412/natsizm-1939702073.html

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915671933.html

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в мире, украина, сша, донбасс, владимир зеленский, оон, министерство обороны сша