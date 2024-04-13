https://ria.ru/20240413/kurganskaya_oblast-1939747360.html

В Курганской области за сутки вода ушла из 11 домов и 20 участков

В Курганской области за сутки вода ушла из 11 домов и 20 участков - РИА Новости, 13.04.2024

В Курганской области за сутки вода ушла из 11 домов и 20 участков

Одиннадцать жилых домов и 20 участков освободились от воды в Курганской области за последние сутки, сообщает в субботу региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T07:35

2024-04-13T07:35

2024-04-13T07:35

происшествия

курганская область

красный октябрь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Одиннадцать жилых домов и 20 участков освободились от воды в Курганской области за последние сутки, сообщает в субботу региональный главк МЧС. "В Курганской области за прошедшие сутки освободились от воды в двух муниципальных округах (Целинный, Притобольный) в четырех населенных пунктах (Усть-Уйское, Красный Октябрь, Казак-Кочердык, Мочалово) 11 жилых домов и 20 приусадебных участков", - говорится в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html

https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939240679.html

курганская область

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происшествия, курганская область, красный октябрь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)