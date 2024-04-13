https://ria.ru/20240413/kurgan-1939761431.html

Шумков сообщил о движении большого водного массива по реке Тобол к Кургану

Шумков сообщил о движении большого водного массива по реке Тобол к Кургану - РИА Новости, 13.04.2024

Шумков сообщил о движении большого водного массива по реке Тобол к Кургану

Большой водный массив идет в сторону Кургана, с интервалом в несколько дней паводок придет во все муниципалитеты, находящиеся вдоль по течению реки Тобол,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:57

2024-04-13T09:57

2024-04-13T10:03

общество

курган

тобол (река)

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Большой водный массив идет в сторону Кургана, с интервалом в несколько дней паводок придет во все муниципалитеты, находящиеся вдоль по течению реки Тобол, заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Уровень воды в Звериноголовском сейчас составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане более 4 метров. А это означает, что паводок движется сюда, и перепад уровней означает, что скоро эта масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, и в город Курган, где еще не полностью прошел лед", - написал Шумков.По словам главы региона, власти ведут работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Шумков выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы помогут снизить общий приход объема воды ниже по течению.Губернатор подчеркнул, что при такой массе рост уровня воды непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток, в связи с чем людям необходимо эвакуироваться.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров - в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240413/kurgan-1939759276.html

https://ria.ru/20240413/kurganskaya_oblast-1939747360.html

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тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курган, тобол (река), вадим шумков, наводнения в россии — 2024