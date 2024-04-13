https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939742755.html

Помощник Пушилина отметил острую нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР

Помощник Пушилина отметил острую нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024

Помощник Пушилина отметил острую нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР

Украинским войскам на донецких фронтах не хватает техники, их солдат бросают в бой почти без боеприпасов там, где намечается прорыв российских сил, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T05:38

2024-04-13T05:38

2024-04-13T05:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинским войскам на донецких фронтах не хватает техники, их солдат бросают в бой почти без боеприпасов там, где намечается прорыв российских сил, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его информации, большинство попавших в плен украинских солдат слабо экипированы и почти не подготовлены к военным действиям. "Сейчас в вооруженных формированиях Украины не хватает техники, поэтому я в последнее время часто сообщаю, что их буквально на грузовых машинах привозят и бросают в бой там, где намечается прорыв наших Вооруженных сил, и на один их боеприпас мы отвечаем где-то в пять–шесть выстрелов в артиллерии", - сказал Кимаковский.

https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939742081.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина