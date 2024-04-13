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Помощник Пушилина отметил острую нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР
Помощник Пушилина отметил острую нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024
Помощник Пушилина отметил острую нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР
Украинским войскам на донецких фронтах не хватает техники, их солдат бросают в бой почти без боеприпасов там, где намечается прорыв российских сил, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T05:38
2024-04-13T05:38
2024-04-13T05:38
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украина
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинским войскам на донецких фронтах не хватает техники, их солдат бросают в бой почти без боеприпасов там, где намечается прорыв российских сил, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его информации, большинство попавших в плен украинских солдат слабо экипированы и почти не подготовлены к военным действиям. "Сейчас в вооруженных формированиях Украины не хватает техники, поэтому я в последнее время часто сообщаю, что их буквально на грузовых машинах привозят и бросают в бой там, где намечается прорыв наших Вооруженных сил, и на один их боеприпас мы отвечаем где-то в пять–шесть выстрелов в артиллерии", - сказал Кимаковский.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Помощник Пушилина отметил острую нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР
Кимаковский: ВСУ по всему фронту в ДНР испытывают острую нехватку техники