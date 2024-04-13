https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html
В Химках прошел общегородской субботник
В Химках прошел общегородской субботник - РИА Новости, 13.04.2024
В Химках прошел общегородской субботник
Во всех микрорайонах городского округа Химки 13 апреля прошел общегородской субботник, центральной площадкой мероприятия стала набережная канала имени Москвы на РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:08
2024-04-13T15:08
2024-04-13T15:08
химки
московская область (подмосковье)
москва
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Во всех микрорайонах городского округа Химки 13 апреля прошел общегородской субботник, центральной площадкой мероприятия стала набережная канала имени Москвы на улице Ватутина, сообщает пресс-служба администрации округа. Там добавили, что к уборке также присоединились жители, депутаты, общественные деятели на десятках локаций по всему городу. "Продолжаем месяц чистоты и порядка в Химках, активно готовим округ к летнему сезону. Конечно, субботники являются неотъемлемой частью масштабной весенней уборки. Благодарю всех, кто проявляет активность и вносит свой вклад в общее дело", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Субботники в рамках месяца чистоты и порядка прошли во всех микрорайонах округа. Жители, общественники, депутаты убирали мусор на газонах, детских и спортивных площадках, зонах отдыха, на улицах и во дворах. По данным пресс-службы, в рамках месяца чистоты и порядка в Химках благоустроят дворовые территории, отремонтируют дорожное полотно и проведут уборку зон для прогулок и отдыха горожан общей площадью 234 гектара. Кроме того, там проведут очистку более 80 памятников и мемориалов, к запуску подготовят 13 фонтанов. Для масштабной уборки и ремонтных работ задействовано более 200 единиц техники и свыше 1 тысячи работников коммунальных служб. Особое внимание уделят озеленению муниципалитета. К летнему сезону высадят свыше 50 тысяч цветов различных видов. В числе самых популярных — бегонии, петунии, календула, тюльпаны, пеларгонии, гиацинты, космеи, бальзамины, вьюнки и настурции. В общей сложности Химки украсят свыше 60 наименований различных цветов.
https://ria.ru/20240401/mesyachnik-1937178626.html
https://ria.ru/20240402/parki-1937433277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, московская область (подмосковье), москва, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Московская область (Подмосковье), Москва, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
В Химках прошел общегородской субботник
Во всех микрорайонах подмосковных Химок 13 апреля прошел общегородской субботник
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Во всех микрорайонах городского округа Химки 13 апреля прошел общегородской субботник, центральной площадкой мероприятия стала набережная канала имени Москвы на улице Ватутина, сообщает пресс-служба администрации округа.
Там добавили, что к уборке также присоединились жители, депутаты, общественные деятели на десятках локаций по всему городу.
"Продолжаем месяц чистоты и порядка в Химках, активно готовим округ к летнему сезону. Конечно, субботники являются неотъемлемой частью масштабной весенней уборки. Благодарю всех, кто проявляет активность и вносит свой вклад в общее дело", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Субботники в рамках месяца чистоты и порядка прошли во всех микрорайонах округа. Жители, общественники, депутаты убирали мусор на газонах, детских и спортивных площадках, зонах отдыха, на улицах и во дворах.
По данным пресс-службы, в рамках месяца чистоты и порядка в Химках благоустроят дворовые территории, отремонтируют дорожное полотно и проведут уборку зон для прогулок и отдыха горожан общей площадью 234 гектара. Кроме того, там проведут очистку более 80 памятников и мемориалов, к запуску подготовят 13 фонтанов. Для масштабной уборки и ремонтных работ задействовано более 200 единиц техники и свыше 1 тысячи работников коммунальных служб.
Особое внимание уделят озеленению муниципалитета. К летнему сезону высадят свыше 50 тысяч цветов различных видов. В числе самых популярных — бегонии, петунии, календула, тюльпаны, пеларгонии, гиацинты, космеи, бальзамины, вьюнки и настурции. В общей сложности Химки украсят свыше 60 наименований различных цветов.