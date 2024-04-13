https://ria.ru/20240413/kan-1939858563.html

В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана

В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана

запуск десятков иранских беспилотников, сообщила государственная радиостанция Kan. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-13T23:06

2024-04-13T23:06

2024-04-14T02:43

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильские власти подтвердили запуск десятков иранских беспилотников, сообщила государственная радиостанция Kan.По ее данным, израильские военные зафиксировали более ста БПЛА, запущенных из Ирана в направлении Израиля в субботу вечером.Радиостанция добавляет, что армия Израиля проверяет информацию о возможном запуске крылатых ракет из Ирана.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем