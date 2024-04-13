https://ria.ru/20240413/kan-1939858563.html
В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана
В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана
запуск десятков иранских беспилотников, сообщила государственная радиостанция Kan. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-13T23:06
2024-04-13T23:06
2024-04-14T02:43
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильские власти подтвердили запуск десятков иранских беспилотников, сообщила государственная радиостанция Kan.По ее данным, израильские военные зафиксировали более ста БПЛА, запущенных из Ирана в направлении Израиля в субботу вечером.Радиостанция добавляет, что армия Израиля проверяет информацию о возможном запуске крылатых ракет из Ирана.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана
Kan: Израиль подтвердил запуск десятков беспилотников из Ирана