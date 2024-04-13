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Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.04.2024
Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:36
2024-04-13T10:36
2024-04-13T10:36
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 13 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 17 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 18 обстрелов", - сообщил источник. Всего украинской артиллерией были обстреляны 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области