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Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 13.04.2024
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17:20 13.04.2024 (обновлено: 17:33 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/iran-1939822452.html
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 13.04.2024
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обсудил удар Израиля по иранскому консульству РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:20
2024-04-13T17:33
в мире
россия
израиль
мид ирана
иран
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обсудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, вновь осудил его и отметил, что любые посягательства на дипломатические объекты неприемлемы, равно как и политические убийства, сообщили в российском дипведомстве.&quot;Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Кроме того, в дипведомстве отметили, что министры подчеркнули настрой на "сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня"."Подчеркнута заинтересованность обеих сторон в последовательном наращивании политико-дипломатического сотрудничества, а также торгово-экономического взаимодействия, в том числе в транспортно-логистической сфере, включая транзитные перевозки", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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в мире, россия, израиль, мид ирана, иран, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, Россия, Израиль, МИД Ирана, Иран, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой

Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил удар Израиля по консульству в Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обсудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, вновь осудил его и отметил, что любые посягательства на дипломатические объекты неприемлемы, равно как и политические убийства, сообщили в российском дипведомстве.
«

"Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Кроме того, в дипведомстве отметили, что министры подчеркнули настрой на "сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".
"Подчеркнута заинтересованность обеих сторон в последовательном наращивании политико-дипломатического сотрудничества, а также торгово-экономического взаимодействия, в том числе в транспортно-логистической сфере, включая транзитные перевозки", - добавили в МИД.
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В миреРоссияИзраильМИД ИранаИранСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирия
 
 
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