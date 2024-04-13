https://ria.ru/20240413/iran-1939822452.html

Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой

Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 13.04.2024

Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обсудил удар Израиля по иранскому консульству РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:20

2024-04-13T17:20

2024-04-13T17:33

в мире

россия

израиль

мид ирана

иран

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обсудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, вновь осудил его и отметил, что любые посягательства на дипломатические объекты неприемлемы, равно как и политические убийства, сообщили в российском дипведомстве."Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Кроме того, в дипведомстве отметили, что министры подчеркнули настрой на "сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня"."Подчеркнута заинтересованность обеих сторон в последовательном наращивании политико-дипломатического сотрудничества, а также торгово-экономического взаимодействия, в том числе в транспортно-логистической сфере, включая транзитные перевозки", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

россия

израиль

иран

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, израиль, мид ирана, иран, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия