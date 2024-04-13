https://ria.ru/20240413/iran-1939822452.html
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 13.04.2024
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обсудил удар Израиля по иранскому консульству РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:20
2024-04-13T17:20
2024-04-13T17:33
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сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обсудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, вновь осудил его и отметил, что любые посягательства на дипломатические объекты неприемлемы, равно как и политические убийства, сообщили в российском дипведомстве."Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Кроме того, в дипведомстве отметили, что министры подчеркнули настрой на "сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня"."Подчеркнута заинтересованность обеих сторон в последовательном наращивании политико-дипломатического сотрудничества, а также торгово-экономического взаимодействия, в том числе в транспортно-логистической сфере, включая транзитные перевозки", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, мид ирана, иран, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, Россия, Израиль, МИД Ирана, Иран, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой
Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил удар Израиля по консульству в Сирии