https://ria.ru/20240413/gubernator-1939745070.html

Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра

Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра - РИА Новости, 13.04.2024

Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске уровень реки Урал упал еще на 23 сантиметра, город продолжает освобождаться от воды и... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:56

2024-04-13T06:56

2024-04-13T07:07

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

денис паслер

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске уровень реки Урал упал еще на 23 сантиметра, город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни."В Орске Урал упал еще на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни", - написал Паслер в Telegram-канале.Отмечается, что обстановка остается сложной, а в ряде территорий региона пик паводка впереди.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html

орск

оренбургская область

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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, денис паслер