https://ria.ru/20240413/gubernator-1939745070.html
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра - РИА Новости, 13.04.2024
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске уровень реки Урал упал еще на 23 сантиметра, город продолжает освобождаться от воды и... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:56
2024-04-13T06:56
2024-04-13T07:07
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938824405_0:248:3199:2047_1920x0_80_0_0_125308c2cd825943212a35587561b981.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске уровень реки Урал упал еще на 23 сантиметра, город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни."В Орске Урал упал еще на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни", - написал Паслер в Telegram-канале.Отмечается, что обстановка остается сложной, а в ряде территорий региона пик паводка впереди.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938824405_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6fc8658163185c7919f99d99649230e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, денис паслер
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Денис Паслер
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра
Губернатор Паслер: уровень реки Урал в Орске упал еще на 23 сантиметра