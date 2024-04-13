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Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра - РИА Новости, 13.04.2024
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06:56 13.04.2024 (обновлено: 07:07 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/gubernator-1939745070.html
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра - РИА Новости, 13.04.2024
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске уровень реки Урал упал еще на 23 сантиметра, город продолжает освобождаться от воды и... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:56
2024-04-13T07:07
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
денис паслер
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске уровень реки Урал упал еще на 23 сантиметра, город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни."В Орске Урал упал еще на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни", - написал Паслер в Telegram-канале.Отмечается, что обстановка остается сложной, а в ряде территорий региона пик паводка впереди.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, денис паслер
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Денис Паслер
Уровень реки Урал в Орске упал на 23 сантиметра

Губернатор Паслер: уровень реки Урал в Орске упал еще на 23 сантиметра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске уровень реки Урал упал еще на 23 сантиметра, город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни.
"В Орске Урал упал еще на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни", - написал Паслер в Telegram-канале.
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Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер
07:06
Отмечается, что обстановка остается сложной, а в ряде территорий региона пик паводка впереди.
 
ОрскОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеДенис Паслер
 
 
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