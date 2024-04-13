Рейтинг@Mail.ru
СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 13.04.2024 (обновлено: 06:24 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ft-1939736101.html
СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot
СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot
Власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче систем ПВО Patriot, однако сами эти страны не хотят идти на такой шаг, пишет газета Financial... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T02:02
2024-04-13T06:24
в мире
украина
польша
германия
анджей дуда
анналена бербок
дмитрий кулеба
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче систем ПВО Patriot, однако сами эти страны не хотят идти на такой шаг, пишет газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника."Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании", — сообщили изданию осведомленные источники.По данным Financial Times, европейские страны заявили, что не планируют отправлять Украине системы ПВО, аргументируя это тем, что им самим "необходимо сохранить обороноспособность".&quot;Им (Украине - ред.) нужно всего семь (систем Patriot — ред.). Но это (согласовать отправку — ред.) сложно&quot;, — заявил изданию неназванный источник.Газета отмечает со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, сделанное в Вильнюсе в четверг, что власти Польши исключили возможность поставок Patriot на Украину. Согласно Financial Times, Дуда заявил, что все еще существует вероятность того, что он может передать Киеву больше ракет советского производства, но не уточнил, "какие именно и в каком количестве".Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
https://ria.ru/20240410/kuleba-1939218410.html
https://ria.ru/20240404/pvo-1937866255.html
украина
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_183:43:2589:1848_1920x0_80_0_0_8fade908fec3b9ad4340aa40ab60f715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, германия, анджей дуда, анналена бербок, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Польша, Германия, Анджей Дуда, Анналена Бербок, Дмитрий Кулеба, НАТО
СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot

FT: ряд стран Европы отверг просьбы Украины о передаче ей систем ПВО Patriot

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче систем ПВО Patriot, однако сами эти страны не хотят идти на такой шаг, пишет газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника.
"Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании", — сообщили изданию осведомленные источники.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
Вчера, 03:22
По данным Financial Times, европейские страны заявили, что не планируют отправлять Украине системы ПВО, аргументируя это тем, что им самим "необходимо сохранить обороноспособность".
«

"Им (Украине - ред.) нужно всего семь (систем Patriot — ред.). Но это (согласовать отправку — ред.) сложно", — заявил изданию неназванный источник.

Газета отмечает со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, сделанное в Вильнюсе в четверг, что власти Польши исключили возможность поставок Patriot на Украину. Согласно Financial Times, Дуда заявил, что все еще существует вероятность того, что он может передать Киеву больше ракет советского производства, но не уточнил, "какие именно и в каком количестве".
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot
10 апреля, 22:31
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время участия в заседании Совета НАТО-Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины
4 апреля, 17:17
 
В миреУкраинаПольшаГерманияАнджей ДудаАнналена БербокДмитрий КулебаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала