СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче систем ПВО Patriot, однако сами эти страны не хотят идти на такой шаг, пишет газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника."Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании", — сообщили изданию осведомленные источники.По данным Financial Times, европейские страны заявили, что не планируют отправлять Украине системы ПВО, аргументируя это тем, что им самим "необходимо сохранить обороноспособность"."Им (Украине - ред.) нужно всего семь (систем Patriot — ред.). Но это (согласовать отправку — ред.) сложно", — заявил изданию неназванный источник.Газета отмечает со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, сделанное в Вильнюсе в четверг, что власти Польши исключили возможность поставок Patriot на Украину. Согласно Financial Times, Дуда заявил, что все еще существует вероятность того, что он может передать Киеву больше ракет советского производства, но не уточнил, "какие именно и в каком количестве".Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

