Рейтинг@Mail.ru
Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/finlyandiya-1939794847.html
Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией
Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией - РИА Новости, 13.04.2024
Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией
Финляндия вводит с 15 апреля новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с РФ, в частности для прогулочных судов будет ограничено движение по... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:09
2024-04-13T14:09
финляндия
россия
балтийское море
федеральная таможенная служба (фтс россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856775555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3d28ed684ed5b5d4fadca210ca25a976.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Финляндия вводит с 15 апреля новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с РФ, в частности для прогулочных судов будет ограничено движение по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, через пункт пропуска Нуйямаа, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией. Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ранее финляндской стороной принято решение по продлению полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения, напомнили в ФТС. Ранее в российской таможне, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления, сообщили РИА Новости о стабильной ситуации в пунктах пропуска на границе России с Финляндией. Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
финляндия
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856775555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e76b24095aff162fdc1e78fd20f4d27f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, балтийское море, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Финляндия, Россия, Балтийское море, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
В мире
Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией

ФТС: Финляндия с 15 апреля ограничит движение судов по Сайменскому каналу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСайменский канал
Сайменский канал - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сайменский канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Финляндия вводит с 15 апреля новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с РФ, в частности для прогулочных судов будет ограничено движение по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, через пункт пропуска Нуйямаа, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией. Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
17 ноября 2023, 08:00
Кроме того, ранее финляндской стороной принято решение по продлению полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения, напомнили в ФТС.
Ранее в российской таможне, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления, сообщили РИА Новости о стабильной ситуации в пунктах пропуска на границе России с Финляндией.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
Посольство России в Риге - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
На грани катастрофы. Для русских в Прибалтике наступили тяжелые времена
13 сентября 2023, 08:00
 
В миреФинляндияРоссияБалтийское мореФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала