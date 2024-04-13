https://ria.ru/20240413/finlyandiya-1939794847.html

Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией

Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией - РИА Новости, 13.04.2024

Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией

Финляндия вводит с 15 апреля новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с РФ, в частности для прогулочных судов будет ограничено движение по... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:09

2024-04-13T14:09

2024-04-13T14:09

финляндия

россия

балтийское море

федеральная таможенная служба (фтс россии)

в мире

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Финляндия вводит с 15 апреля новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с РФ, в частности для прогулочных судов будет ограничено движение по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, через пункт пропуска Нуйямаа, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией. Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ранее финляндской стороной принято решение по продлению полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения, напомнили в ФТС. Ранее в российской таможне, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления, сообщили РИА Новости о стабильной ситуации в пунктах пропуска на границе России с Финляндией. Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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финляндия, россия, балтийское море, федеральная таможенная служба (фтс россии)