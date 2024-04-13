Финляндия ограничит работу пунктов пропуска на границе с Россией
ФТС: Финляндия с 15 апреля ограничит движение судов по Сайменскому каналу
Сайменский канал. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Финляндия вводит с 15 апреля новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с РФ, в частности для прогулочных судов будет ограничено движение по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, через пункт пропуска Нуйямаа, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией. Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ранее финляндской стороной принято решение по продлению полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения, напомнили в ФТС.
Ранее в российской таможне, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления, сообщили РИА Новости о стабильной ситуации в пунктах пропуска на границе России с Финляндией.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
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