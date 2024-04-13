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В четырех селах Курганской области начали эвакуацию

В четырех селах Курганской области начали эвакуацию - РИА Новости, 13.04.2024

В четырех селах Курганской области начали эвакуацию

Превентивную эвакуацию проводят в четырех селах Кетовского округа Курганской области из-за интенсивно прибывающей воды, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:54

2024-04-13T20:54

2024-04-13T21:04

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Превентивную эвакуацию проводят в четырех селах Кетовского округа Курганской области из-за интенсивно прибывающей воды, сообщает администрация муниципалитета."Внимание жителей сел Бараба, Темляково, Лаптева, Новозатобольное. В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода прибывает интенсивно", - говорится в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС на утро субботы, в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

курганская область

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курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия