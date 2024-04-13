https://ria.ru/20240413/energodar-1939849532.html
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 13.04.2024
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции
Расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар Запорожской области почти весь остался без света из-за аварии на подстанции, сообщили власти города. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:09
2024-04-13T21:09
2024-04-13T21:09
происшествия
энергодар
запорожская область
мелитополь
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409426_0:322:2866:1934_1920x0_80_0_0_71bfc5823d7d7db4c7837ffc0f56ffcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар Запорожской области почти весь остался без света из-за аварии на подстанции, сообщили власти города. "В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался г.Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населенных пунктов. Причины аварии выясняются" , – сообщается в Telegram-канале администрации города. Отмечается, что специалистами ведутся восстановительные работы.
https://ria.ru/20240413/stantsiya-1939831986.html
энергодар
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409426_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_055e4f52515f829aeb7bd3b206f73d35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская область, мелитополь
Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Мелитополь, Специальная военная операция на Украине
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции
Почти весь Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем