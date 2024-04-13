Рейтинг@Mail.ru
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/energodar-1939849532.html
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 13.04.2024
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции
Расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар Запорожской области почти весь остался без света из-за аварии на подстанции, сообщили власти города. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:09
2024-04-13T21:09
происшествия
энергодар
запорожская область
мелитополь
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409426_0:322:2866:1934_1920x0_80_0_0_71bfc5823d7d7db4c7837ffc0f56ffcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар Запорожской области почти весь остался без света из-за аварии на подстанции, сообщили власти города. "В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался г.Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населенных пунктов. Причины аварии выясняются" , – сообщается в Telegram-канале администрации города. Отмечается, что специалистами ведутся восстановительные работы.
https://ria.ru/20240413/stantsiya-1939831986.html
энергодар
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409426_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_055e4f52515f829aeb7bd3b206f73d35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энергодар, запорожская область, мелитополь
Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Мелитополь, Специальная военная операция на Украине
Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции

Почти весь Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар Запорожской области почти весь остался без света из-за аварии на подстанции, сообщили власти города.
"В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался г.Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населенных пунктов. Причины аварии выясняются" , – сообщается в Telegram-канале администрации города.
Отмечается, что специалистами ведутся восстановительные работы.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Гросси поддержал перевод энергоблоков ЗАЭС в режим "холодного останова"
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала