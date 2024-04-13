https://ria.ru/20240413/energodar-1939849532.html

Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции

Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 13.04.2024

Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции

Расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар Запорожской области почти весь остался без света из-за аварии на подстанции, сообщили власти города. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T21:09

2024-04-13T21:09

2024-04-13T21:09

происшествия

энергодар

запорожская область

мелитополь

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар Запорожской области почти весь остался без света из-за аварии на подстанции, сообщили власти города. "В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался г.Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населенных пунктов. Причины аварии выясняются" , – сообщается в Telegram-канале администрации города. Отмечается, что специалистами ведутся восстановительные работы.

https://ria.ru/20240413/stantsiya-1939831986.html

энергодар

запорожская область

мелитополь

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происшествия, энергодар, запорожская область, мелитополь