https://ria.ru/20240413/deputat_kolesnikov-1939746307.html

Участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались убить из HIMARS

Участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались убить из HIMARS - РИА Новости, 13.04.2024

Участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались убить из HIMARS

Участвующий в спецоперации депутат Госдумы Олег Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его в Запорожской области при помощи РСЗО HIMARS. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T07:18

2024-04-13T07:18

2024-04-13T14:46

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Участвующий в спецоперации депутат Госдумы Олег Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его в Запорожской области при помощи РСЗО HIMARS."Удар пришелся днем. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказалось. Но, по всей видимости, за нами следили. Потому что до этого, месяца полтора назад, было также два прилета, но не попали. Один не разорвался, второй этот дом пролетел. Поэтому мы старались здесь уже не ночевать. Но днем все равно приезжали, потому что здесь находились личные вещи", — сказал парламентарий.В четверг запорожские власти сообщали, что украинские военные обстреляли город Днепрорудное, полностью разрушен частный дом.Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20240312/himars-1932404563.html

https://ria.ru/20240224/obstrel-1929304360.html

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в мире, запорожская область, госдума рф, вооруженные силы украины, единая россия, украина