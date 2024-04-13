https://ria.ru/20240413/chernogoriya-1939743966.html

Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории

Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории - РИА Новости, 13.04.2024

Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории

Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра два якобы... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:18

2024-04-13T06:18

2024-04-13T15:05

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра два якобы напоминает букву Z, сообщает местное издание Vijesti.По данным издания, украинская дипмиссия увидела в визуальном оформлении цифры, которая содержится в обновленном логотипе телеканала, букву Z, из-за чего связалось с руководством RTCG по телефону.При этом посольство Украины подтвердило Vijesti информацию о запросе в адрес телерадиокомпании, однако глава дипмиссии Олег Герасименко отказался раскрывать подробности. Гендиректор RTCG Борис Раонич не ответил на запрос.Как отмечает издание, RTCG в августе прошлого года объявила конкурс для выбора нового логотипа входящих в телерадиокомпанию каналов и радио, победитель был объявлен в октябре. В марте этого года совет RTCG дал согласие на изменение символики.Латинская буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации.

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