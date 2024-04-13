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Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории - РИА Новости, 13.04.2024
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06:18 13.04.2024 (обновлено: 15:05 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/chernogoriya-1939743966.html
Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории
Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории - РИА Новости, 13.04.2024
Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории
Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра два якобы... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:18
2024-04-13T15:05
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра два якобы напоминает букву Z, сообщает местное издание Vijesti.По данным издания, украинская дипмиссия увидела в визуальном оформлении цифры, которая содержится в обновленном логотипе телеканала, букву Z, из-за чего связалось с руководством RTCG по телефону.При этом посольство Украины подтвердило Vijesti информацию о запросе в адрес телерадиокомпании, однако глава дипмиссии Олег Герасименко отказался раскрывать подробности. Гендиректор RTCG Борис Раонич не ответил на запрос.Как отмечает издание, RTCG в августе прошлого года объявила конкурс для выбора нового логотипа входящих в телерадиокомпанию каналов и радио, победитель был объявлен в октябре. В марте этого года совет RTCG дал согласие на изменение символики.Латинская буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации.
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Померещилась Z: украинские дипломаты устроили скандал в Черногории

Посольство Украины в Черногории возмутил логотип телеканала, похожий на букву Z

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуква Z на стекле машины
Буква Z на стекле машины - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Буква Z на стекле машины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра два якобы напоминает букву Z, сообщает местное издание Vijesti.
По данным издания, украинская дипмиссия увидела в визуальном оформлении цифры, которая содержится в обновленном логотипе телеканала, букву Z, из-за чего связалось с руководством RTCG по телефону.
При этом посольство Украины подтвердило Vijesti информацию о запросе в адрес телерадиокомпании, однако глава дипмиссии Олег Герасименко отказался раскрывать подробности. Гендиректор RTCG Борис Раонич не ответил на запрос.
Как отмечает издание, RTCG в августе прошлого года объявила конкурс для выбора нового логотипа входящих в телерадиокомпанию каналов и радио, победитель был объявлен в октябре. В марте этого года совет RTCG дал согласие на изменение символики.
Латинская буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации.
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