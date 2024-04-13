https://ria.ru/20240413/bogomaz-1939824598.html

ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами

ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами - РИА Новости, 13.04.2024

ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами

Украинские террористы обстреляли из РСЗО (реактивная система залпового огня) кассетными снарядами поселок Суземка в Брянской области, мирная жительница получила РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:41

2024-04-13T17:41

2024-04-13T17:41

специальная военная операция на украине

суземский район

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские террористы обстреляли из РСЗО (реактивная система залпового огня) кассетными снарядами поселок Суземка в Брянской области, мирная жительница получила легкое ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземка - административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он. Он уточнил, что частично повреждены несколько жилых домовладений, хозяйственные постройки и легковой автомобиль, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

суземский район

брянская область

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суземский район, брянская область, александр богомаз, происшествия