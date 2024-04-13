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ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/bogomaz-1939824598.html
ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами
ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами
Украинские террористы обстреляли из РСЗО (реактивная система залпового огня) кассетными снарядами поселок Суземка в Брянской области, мирная жительница получила РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:41
2024-04-13T17:41
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские террористы обстреляли из РСЗО (реактивная система залпового огня) кассетными снарядами поселок Суземка в Брянской области, мирная жительница получила легкое ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземка - административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он. Он уточнил, что частично повреждены несколько жилых домовладений, хозяйственные постройки и легковой автомобиль, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
суземский район
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суземский район, брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
ВСУ нанесли удар по Брянской области кассетными снарядами

Богомаз: при обстреле брянского поселка Суземка из РСЗО пострадала женщина

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские террористы обстреляли из РСЗО (реактивная система залпового огня) кассетными снарядами поселок Суземка в Брянской области, мирная жительница получила легкое ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземка - административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
Он уточнил, что частично повреждены несколько жилых домовладений, хозяйственные постройки и легковой автомобиль, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеСуземский районБрянская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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