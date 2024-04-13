https://ria.ru/20240413/ataka-1939803632.html

Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана

Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 13.04.2024

Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в четырех районах южного Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:18

2024-04-13T15:18

2024-04-13T15:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в четырех районах южного Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в четырех различных районах южного Ливана", - говорится в сообщении.По данным военных, удары были нанесены после прозвучавших ранее в субботу на севере Израиля сирен воздушной тревоги в связи с подозрением на проникновение вражеского беспилотника. Детали этого инцидента изучаются, данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, юг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла