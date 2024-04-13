https://ria.ru/20240413/ataka-1939803632.html
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 13.04.2024
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в четырех районах южного Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:18
2024-04-13T15:18
2024-04-13T15:28
в мире
израиль
ливан
юг
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в четырех районах южного Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в четырех различных районах южного Ливана", - говорится в сообщении.По данным военных, удары были нанесены после прозвучавших ранее в субботу на севере Израиля сирен воздушной тревоги в связи с подозрением на проникновение вражеского беспилотника. Детали этого инцидента изучаются, данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
юг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, юг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Юг, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлы" в четырех районах на юге Ливана