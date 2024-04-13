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Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 13.04.2024
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15:18 13.04.2024 (обновлено: 15:28 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ataka-1939803632.html
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 13.04.2024
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в четырех районах южного Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:18
2024-04-13T15:28
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в четырех районах южного Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в четырех различных районах южного Ливана", - говорится в сообщении.По данным военных, удары были нанесены после прозвучавших ранее в субботу на севере Израиля сирен воздушной тревоги в связи с подозрением на проникновение вражеского беспилотника. Детали этого инцидента изучаются, данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.
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в мире, израиль, ливан, юг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Юг, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлы" в четырех районах на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в четырех районах южного Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в четырех различных районах южного Ливана", - говорится в сообщении.
По данным военных, удары были нанесены после прозвучавших ранее в субботу на севере Израиля сирен воздушной тревоги в связи с подозрением на проникновение вражеского беспилотника. Детали этого инцидента изучаются, данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.
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