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СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака - РИА Новости, 13.04.2024
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23:10 13.04.2024 (обновлено: 23:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/arabiya-1939859039.html
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака
Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:10
2024-04-13T23:50
в мире
ирак
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности."Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака", - заявил источник.Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
https://ria.ru/20240413/kan-1939858563.html
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в мире, ирак, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Ирак, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака

Al Arabiya: множество БПЛА Ирана пересекло воздушное пространство на юге Ирака

© AP Photo / Iranian ArmyИранские беспилотники
Иранские беспилотники - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Iranian Army
Иранские беспилотники. Архивное фото
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности.
«
"Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака", - заявил источник.
Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Израиле подтвердили запуск беспилотников из Ирана
Вчера, 23:06
 
В миреИракИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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