https://ria.ru/20240413/arabiya-1939859039.html
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака
Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:10
2024-04-13T23:10
2024-04-13T23:50
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности."Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака", - заявил источник.Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
https://ria.ru/20240413/kan-1939858563.html
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в мире, ирак, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Ирак, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака
Al Arabiya: множество БПЛА Ирана пересекло воздушное пространство на юге Ирака