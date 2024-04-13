https://ria.ru/20240413/arabiya-1939859039.html

СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака

СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство Ирака

Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:10

2024-04-13T23:10

2024-04-13T23:50

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обострение ситуации между ираном и израилем

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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности."Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака", - заявил источник.Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

https://ria.ru/20240413/kan-1939858563.html

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в мире, ирак, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем