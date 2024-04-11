https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939373241.html

Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров

Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров

Уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров, перепад составляет почти семь метров, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:05

2024-04-11T15:05

2024-04-11T15:29

происшествия

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938925767_0:48:761:476_1920x0_80_0_0_24e7d8543c3d7f0563dc9f5d61273425.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров, перепад составляет почти семь метров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков."Сейчас уровень воды в Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров. Вы представляете перепад? Почти семь метров! Там воды больше, она идет, заполняя пойму", – сказал глава региона на встрече с местными жителями и сотрудниками администрации, МЧС и полиции.По последним данным, уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составлял 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах. Уровень воды в реке Тобол у Кургана на 12.00 мск составлял 388 сантиметров.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

https://ria.ru/20240411/kurgan-1939375053.html

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область