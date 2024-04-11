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Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров - РИА Новости, 11.04.2024
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15:05 11.04.2024 (обновлено: 15:29 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939373241.html
Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров
Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров
Уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров, перепад составляет почти семь метров, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:05
2024-04-11T15:29
происшествия
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров, перепад составляет почти семь метров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков."Сейчас уровень воды в Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров. Вы представляете перепад? Почти семь метров! Там воды больше, она идет, заполняя пойму", – сказал глава региона на встрече с местными жителями и сотрудниками администрации, МЧС и полиции.По последним данным, уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составлял 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах. Уровень воды в реке Тобол у Кургана на 12.00 мск составлял 388 сантиметров.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
https://ria.ru/20240411/kurgan-1939375053.html
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происшествия, курганская область
Происшествия, Курганская область
Уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров

Губернатор: уровень воды в курганском Звериноголовском превысил десять метров

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров, перепад составляет почти семь метров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
"Сейчас уровень воды в Звериноголовском уже выше 10 метров, в Кургане пока ниже четырех метров. Вы представляете перепад? Почти семь метров! Там воды больше, она идет, заполняя пойму", – сказал глава региона на встрече с местными жителями и сотрудниками администрации, МЧС и полиции.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Губернатор Шумков призвал увести людей из правобережной части Кургана
15:13
По последним данным, уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составлял 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах. Уровень воды в реке Тобол у Кургана на 12.00 мск составлял 388 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
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ПроисшествияКурганская область
 
 
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