https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939240679.html

Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров

Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров

Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 метров, что на 1 метр и 10 сантиметр выше отметки, когда наступают неблагоприятные... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:14

2024-04-11T06:14

2024-04-11T06:22

общество

курганская область

наводнения в россии — 2024

вадим шумков

тобол (река)

россия

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3c7ff60710bb776e6971644412f18a21.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 метров, что на 1 метр и 10 сантиметр выше отметки, когда наступают неблагоприятные явления, сообщил губернатор региона Вадим Шумков."Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2.00 (0.00 мск) 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 сантиметров выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее губернатор отмечал, что в среду уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское был 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа.Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939214085.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939101369.html

курганская область

тобол (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курганская область, наводнения в россии — 2024, вадим шумков, тобол (река), россия, прорыв дамбы в орске