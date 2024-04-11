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Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров - РИА Новости, 11.04.2024
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06:14 11.04.2024 (обновлено: 06:22 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939240679.html
Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров
Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров
Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 метров, что на 1 метр и 10 сантиметр выше отметки, когда наступают неблагоприятные... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:14
2024-04-11T06:22
общество
курганская область
наводнения в россии — 2024
вадим шумков
тобол (река)
россия
прорыв дамбы в орске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 метров, что на 1 метр и 10 сантиметр выше отметки, когда наступают неблагоприятные явления, сообщил губернатор региона Вадим Шумков."Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2.00 (0.00 мск) 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 сантиметров выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее губернатор отмечал, что в среду уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское был 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа.Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939214085.html
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курганская область
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общество, курганская область, наводнения в россии — 2024, вадим шумков, тобол (река), россия, прорыв дамбы в орске
Общество, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Вадим Шумков, Тобол (река), Россия, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров

Губернатор Шумков: уровень воды в селе Звериноголовское вырос до десяти метров

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 метров, что на 1 метр и 10 сантиметр выше отметки, когда наступают неблагоприятные явления, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
"Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2.00 (0.00 мск) 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 сантиметров выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган", - написал он в своем Telegram-канале.
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Ранее губернатор отмечал, что в среду уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское был 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа.
Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
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ОбществоКурганская областьНаводнения в России — 2024Вадим ШумковТобол (река)РоссияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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