https://ria.ru/20240411/znaki-1939537202.html

Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах Москвы в апреле

Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах Москвы в апреле - РИА Новости, 12.04.2024

Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах Москвы в апреле

Около 1 тысячи знаков безопасности заменят на 270 московских водоемах до конца апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T14:09

2024-04-11T14:09

2024-04-12T10:23

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Около 1 тысячи знаков безопасности заменят на 270 московских водоемах до конца апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Около 1 тысячи знаков безопасности заменим на 270 столичных водоемах до конца апреля. Для предупреждения несчастных случаев перед началом летнего сезона специалисты ГУП "Мосводосток" меняют зимние информационные щиты "Выход на лед запрещен!" на летние "Купаться запрещено!", - говорится в сообщении. Отмечается, что места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы их было видно с любой точки берега. "Знаки заменим в том числе на Патриарших и Чистых прудах – по 4 знака, на Царицынских прудах – 55 знаков, на Серебряно-Виноградном и Борисовском прудах – по 30 знаков. С открытием купального сезона на подготовленных для купания местах установим разрешающие для купания знаки "Место купания", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240326/znaki-1936172188.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток