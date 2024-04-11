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СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР - РИА Новости, 11.04.2024
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08:41 11.04.2024 (обновлено: 09:05 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zhurnalisty-1939250177.html
СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР
СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР
Состояние пострадавших при обстреле в ЛНР журналистов удовлетворительное, оператора ВГТРК Дениса Шума выписывают после операции, сообщил корреспондент Станислав РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:41
2024-04-11T09:05
луганская народная республика
вгтрк
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших при обстреле в ЛНР журналистов удовлетворительное, оператора ВГТРК Дениса Шума выписывают после операции, сообщил корреспондент Станислав Шило в эфире канала "Россия 24".Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас контужен."Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома", - сообщил он.По словам командира медподраздения Юрия Бровко, пострадавшим оказана всесторонняя медпомощь, Денис Шум получил слепое осколочное ранение правого бедра, проведена операция, извлечен осколок полтора сантиметра от артиллерийского снаряда."Жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает", - добавил Бровко.
https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html
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луганская народная республика, вгтрк, происшествия
Луганская Народная Республика, ВГТРК, Происшествия
СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР

Состояние журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР, удовлетворительное

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших при обстреле в ЛНР журналистов удовлетворительное, оператора ВГТРК Дениса Шума выписывают после операции, сообщил корреспондент Станислав Шило в эфире канала "Россия 24".
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас контужен.
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"Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома", - сообщил он.
По словам командира медподраздения Юрия Бровко, пострадавшим оказана всесторонняя медпомощь, Денис Шум получил слепое осколочное ранение правого бедра, проведена операция, извлечен осколок полтора сантиметра от артиллерийского снаряда.
"Жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает", - добавил Бровко.
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