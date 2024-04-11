https://ria.ru/20240411/zhurnalisty-1939250177.html

СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР

СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР

Состояние пострадавших при обстреле в ЛНР журналистов удовлетворительное, оператора ВГТРК Дениса Шума выписывают после операции, сообщил корреспондент Станислав РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:41

2024-04-11T08:41

2024-04-11T09:05

луганская народная республика

вгтрк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших при обстреле в ЛНР журналистов удовлетворительное, оператора ВГТРК Дениса Шума выписывают после операции, сообщил корреспондент Станислав Шило в эфире канала "Россия 24".Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас контужен."Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома", - сообщил он.По словам командира медподраздения Юрия Бровко, пострадавшим оказана всесторонняя медпомощь, Денис Шум получил слепое осколочное ранение правого бедра, проведена операция, извлечен осколок полтора сантиметра от артиллерийского снаряда."Жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает", - добавил Бровко.

https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html

https://ria.ru/20240410/ofitser-1939214467.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, вгтрк, происшествия