Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Зеленский: Латвия предоставит Украине в этом году военную помощь на 112 млн евро
© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Латвия намеревается предоставить Украине в этом году пакет военной помощи на сумму порядка 112 миллионов евро, сообщил в четверг Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, Латвия также намерена оказывать помощь Украине с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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