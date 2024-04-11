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Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 11.04.2024 (обновлено: 16:07 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zelenskiy-1939393688.html
Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро - РИА Новости, 11.04.2024
Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Латвия намеревается предоставить Украине в этом году пакет военной помощи на сумму порядка 112 миллионов евро, сообщил в четверг Владимир Зеленский в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:03
2024-04-11T16:07
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Латвия намеревается предоставить Украине в этом году пакет военной помощи на сумму порядка 112 миллионов евро, сообщил в четверг Владимир Зеленский в Telegram-канале. Ранее в четверг глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности. По его словам, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. "Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, Латвия также намерена оказывать помощь Украине с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932953410.html
https://ria.ru/20231114/latviya-1909336536.html
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в мире, украина, россия, латвия, владимир зеленский, сергей лавров, эдгарс ринкевичс, нато
В мире, Украина, Россия, Латвия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Эдгарс Ринкевичс, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро

Зеленский: Латвия предоставит Украине в этом году военную помощь на 112 млн евро

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Латвия намеревается предоставить Украине в этом году пакет военной помощи на сумму порядка 112 миллионов евро, сообщил в четверг Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Ранее в четверг глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности. По его словам, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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14 марта, 14:07
"Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, Латвия также намерена оказывать помощь Украине с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛатвияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЭдгарс РинкевичсНАТО
 
 
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