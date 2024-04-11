https://ria.ru/20240411/zelenskiy-1939393688.html

Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро

Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро - РИА Новости, 11.04.2024

Зеленский ждет от Латвии пакет военной помощи на 112 миллионов евро

Латвия намеревается предоставить Украине в этом году пакет военной помощи на сумму порядка 112 миллионов евро, сообщил в четверг Владимир Зеленский в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:03

2024-04-11T16:03

2024-04-11T16:07

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Латвия намеревается предоставить Украине в этом году пакет военной помощи на сумму порядка 112 миллионов евро, сообщил в четверг Владимир Зеленский в Telegram-канале. Ранее в четверг глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности. По его словам, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. "Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, Латвия также намерена оказывать помощь Украине с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932953410.html

https://ria.ru/20231114/latviya-1909336536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, латвия, владимир зеленский, сергей лавров, эдгарс ринкевичс, нато