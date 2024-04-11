https://ria.ru/20240411/zdorove-1939357740.html

В Госдуму внесут законопроект о репродуктивном здоровье

В Госдуму внесут законопроект о репродуктивном здоровье - РИА Новости, 11.04.2024

В Госдуму внесут законопроект о репродуктивном здоровье

Депутаты Госдумы от "Единой России" внесут в ближайшее время законопроект, который определяет понятие репродуктивного здоровья и интегрирует его в систему... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:23

2024-04-11T14:23

2024-04-11T14:23

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесут в ближайшее время законопроект, который определяет понятие репродуктивного здоровья и интегрирует его в систему профилактики, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан в соответствии с поручением президента, озвученным в послании Федеральному Собранию в 2024 году, и направлен на укрепление правовой базы в области охраны репродуктивного здоровья граждан. "Дополнения к данной статье (ст. 30 закона) предусматривает интеграцию репродуктивного здоровья в систему профилактических мероприятий, что позволит повысить эффективность программ по улучшению демографической ситуации и реализации национального проекта "Демография", - следует из пояснительной записки. Согласно законопроекту, репродуктивное здоровье определяется как "состояние полного физического, психического и социального благополучия человека в аспекте его репродуктивных функций и процессов, которое не ограничивается отсутствием репродуктивных заболеваний или расстройств". В случае принятия проекта, закон вступил в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. "В рамках исполнения поручений, обозначенных президентом в послании Федеральному Собранию, в целях охраны здоровья граждан и повышения демографии мы данной инициативой вводим понятие "репродуктивное здоровье", а также наделяем органы исполнительной власти полномочиями по разработке порядка мероприятий по формированию "репродуктивного здоровья", - пояснил в разговоре с РИА Новости один из авторов инициативы депутат ГД Сергей Колунов. Он также сообщил, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие дни: сегодня или завтра. -0-

https://ria.ru/20240303/zdorove-1930838738.html

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общество, госдума рф