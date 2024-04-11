https://ria.ru/20240411/zatoplenie-1939249299.html
В Кузбассе частично затопило поселок Усть-Кабырза
В Кузбассе частично затопило поселок Усть-Кабырза - РИА Новости, 11.04.2024
В Кузбассе частично затопило поселок Усть-Кабырза
Поселок Усть-Кабырза из-за превышения критического уровня воды частично затопило в Таштагольском районе Кемеровской области, затопленными оказались 44... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:33
2024-04-11T08:33
2024-04-11T08:33
происшествия
таштагольский район
кемеровская область
новокузнецк
андрей орлов
сергей кузнецов (архитектор)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939113338_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ae80ab549f9ef30408ff08a52f756018.jpg
КЕМЕРОВО, 11 апр – РИА Новости. Поселок Усть-Кабырза из-за превышения критического уровня воды частично затопило в Таштагольском районе Кемеровской области, затопленными оказались 44 домовладения, сообщил глава района Андрей Орлов. "В течение дня уровень воды поднялся более чем на 20 сантиметров, превысив критический на 90 сантиметров и составил 540 сантиметров. Зона подтопления расширилась… были затоплены 44 домовладения. Вывезены в пункт временного размещения и к родственникам 71 человек. На утро 11 апреля в пункте временного размещения находятся 44 человека", – написал Орлов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подтопления поселка начались в среду. Для ликвидации ледовых заторов 10 апреля были проведены взрывные работы на реке Мрассу, на слиянии Мрассу и Пызаса. Также в посёлке было отключено электроснабжение для предотвращения поражения электрическим током. В среду сообщалось, что в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов, а в Междуреченском городском округе паводком сорвало понтонный мост через Томь, на котором находились люди. Как в свою очередь сообщил глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, паводковая ситуация в городе остается напряженной. Все службы приведены в режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таштагольский район, кемеровская область, новокузнецк, андрей орлов, сергей кузнецов (архитектор), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Таштагольский район, Кемеровская область, Новокузнецк, Андрей Орлов, Сергей Кузнецов (архитектор), Прорыв дамбы в Орске
В Кузбассе частично затопило поселок Усть-Кабырза
В поселке Усть-Кабырза в Кузбассе затопило 44 домовладения
КЕМЕРОВО, 11 апр – РИА Новости. Поселок Усть-Кабырза из-за превышения критического уровня воды частично затопило в Таштагольском районе Кемеровской области, затопленными оказались 44 домовладения, сообщил глава района Андрей Орлов.
"В течение дня уровень воды поднялся более чем на 20 сантиметров, превысив критический на 90 сантиметров и составил 540 сантиметров. Зона подтопления расширилась… были затоплены 44 домовладения. Вывезены в пункт временного размещения и к родственникам 71 человек. На утро 11 апреля в пункте временного размещения находятся 44 человека", – написал Орлов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подтопления поселка начались в среду. Для ликвидации ледовых заторов 10 апреля были проведены взрывные работы на реке Мрассу, на слиянии Мрассу и Пызаса.
Также в посёлке было отключено электроснабжение для предотвращения поражения электрическим током.
В среду сообщалось, что в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов, а в Междуреченском городском округе паводком сорвало понтонный мост через Томь, на котором находились люди.
Как в свою очередь сообщил глава города Новокузнецка
Сергей Кузнецов, паводковая ситуация в городе остается напряженной. Все службы приведены в режим повышенной готовности.