https://ria.ru/20240411/zatoplenie-1939249299.html

В Кузбассе частично затопило поселок Усть-Кабырза

В Кузбассе частично затопило поселок Усть-Кабырза - РИА Новости, 11.04.2024

В Кузбассе частично затопило поселок Усть-Кабырза

Поселок Усть-Кабырза из-за превышения критического уровня воды частично затопило в Таштагольском районе Кемеровской области, затопленными оказались 44... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:33

2024-04-11T08:33

2024-04-11T08:33

происшествия

таштагольский район

кемеровская область

новокузнецк

андрей орлов

сергей кузнецов (архитектор)

прорыв дамбы в орске

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КЕМЕРОВО, 11 апр – РИА Новости. Поселок Усть-Кабырза из-за превышения критического уровня воды частично затопило в Таштагольском районе Кемеровской области, затопленными оказались 44 домовладения, сообщил глава района Андрей Орлов. "В течение дня уровень воды поднялся более чем на 20 сантиметров, превысив критический на 90 сантиметров и составил 540 сантиметров. Зона подтопления расширилась… были затоплены 44 домовладения. Вывезены в пункт временного размещения и к родственникам 71 человек. На утро 11 апреля в пункте временного размещения находятся 44 человека", – написал Орлов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подтопления поселка начались в среду. Для ликвидации ледовых заторов 10 апреля были проведены взрывные работы на реке Мрассу, на слиянии Мрассу и Пызаса. Также в посёлке было отключено электроснабжение для предотвращения поражения электрическим током. В среду сообщалось, что в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов, а в Междуреченском городском округе паводком сорвало понтонный мост через Томь, на котором находились люди. Как в свою очередь сообщил глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, паводковая ситуация в городе остается напряженной. Все службы приведены в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

https://ria.ru/20240410/stantsiya-1939135949.html

таштагольский район

кемеровская область

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, таштагольский район, кемеровская область, новокузнецк, андрей орлов, сергей кузнецов (архитектор), прорыв дамбы в орске