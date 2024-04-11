https://ria.ru/20240411/zarabotok-1939292605.html
Чувашские чиновники перечислят суточный заработок пострадавшим от паводка
Чувашские чиновники перечислят суточный заработок пострадавшим от паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Чувашские чиновники перечислят суточный заработок пострадавшим от паводка
Чувашские чиновники перечислят однодневный заработок пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил глава республики Олег Николаев в своем... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:44
2024-04-11T11:44
2024-04-11T11:44
оренбургская область
орск
урал
олег николаев (политик)
российский красный крест
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Чувашские чиновники перечислят однодневный заработок пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "Вместе с командой правительства республики приняли решение перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим из-за паводка в Оренбургской области. Друзья, у кого есть возможность, вы также можете поддержать соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас им необходима наша помощь", - написал Николаев. Он добавил, что перечислить деньги можно в Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации "Российский красный крест" или в Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, орск, урал, олег николаев (политик), российский красный крест, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Орск, Урал, Олег Николаев (политик), Российский Красный Крест, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Чувашские чиновники перечислят суточный заработок пострадавшим от паводка
Чувашские чиновники поделятся заработком с пострадавшими от паводка в Оренбуржье