https://ria.ru/20240411/zarabotok-1939292605.html

Чувашские чиновники перечислят суточный заработок пострадавшим от паводка

Чувашские чиновники перечислят суточный заработок пострадавшим от паводка - РИА Новости, 11.04.2024

Чувашские чиновники перечислят суточный заработок пострадавшим от паводка

Чувашские чиновники перечислят однодневный заработок пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил глава республики Олег Николаев в своем... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:44

2024-04-11T11:44

2024-04-11T11:44

оренбургская область

орск

урал

олег николаев (политик)

российский красный крест

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Чувашские чиновники перечислят однодневный заработок пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "Вместе с командой правительства республики приняли решение перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим из-за паводка в Оренбургской области. Друзья, у кого есть возможность, вы также можете поддержать соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас им необходима наша помощь", - написал Николаев. Он добавил, что перечислить деньги можно в Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации "Российский красный крест" или в Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

оренбургская область

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, орск, урал, олег николаев (политик), российский красный крест, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия