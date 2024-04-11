https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

Киев вышел из-под западного контроля

Киев вышел из-под западного контроля - РИА Новости, 11.04.2024

Киев вышел из-под западного контроля

Запорожская атомная электростанция когда-нибудь войдет в боевую летопись российской энергетики, как бы странно это ни звучало. Объект это уникальный хотя бы... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:01

аналитика

украина

киев

сша

рафаэль гросси

ллойд остин

герман галущенко

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939164020_0:17:3176:1804_1920x0_80_0_0_9ad03060cc30b5a7af6f3031aa26d4b2.jpg

Запорожская атомная электростанция когда-нибудь войдет в боевую летопись российской энергетики, как бы странно это ни звучало. Объект это уникальный хотя бы потому, что там, как во вселенной известной компьютерной игры "Сталкер", все иностранцы попадают в некую аномалию, нарушающую работу зрения, слуха и мозга.В Организации Объединенных Наций сообщили, что 11 апреля состоится заседание профильного совета по вопросам атомной энергетики. Примечательно, что его созыв почти синхронно запросила вначале Москва, а буквально парой часов позже Киев. Связан он с очередной атакой, которой подверглась Запорожская АЭС, причем нападение было организовано несколькими волнами. Ударные беспилотники атаковали пятый и шестой энергоблоки, а во второй волне были поражены учебно-тренировочный комплекс, столовая и строения в районе грузового порта. В результате сразу трое сотрудников "Росатома" (а именно эта компания обеспечивает жизнедеятельность станции) получили ранения.Российский МИД совершенно справедливо определил произошедшее как террористический акт, отметив Украину как его организатора, а США вместе и их верными вассалами как идеологических и финансовых спонсоров. Отдельно на орехи досталось МАГАТЭ. В министерстве напомнили, что Россия специально разрешила представителям миссии постоянно находиться на станции, чтобы, во-первых, пресечь все инсинуации относительно ненадлежащей эксплуатации АЭС, что может привести к некоему "второму Чернобылю", о чем так любит самозабвенно врать киевская пропаганда. А во-вторых, чтобы подчиненные Рафаэля Гросси, находясь прямо на месте, однозначно указали на организатора террористических ударов. К сожалению, регулярно сменяющиеся команды от МАГАТЭ ведут себя на ЗАЭС так, как будто там действует выжигатель мозгов из пресловутого "Сталкера". Ничего не видят, ничего не слышат.Ну а если отложить в сторону эмоции и оценить ситуацию комплексно, то она гораздо сложнее и опаснее, чем кажется на первый взгляд.ЗАЭС подвергается ударам с печальной регулярностью.В июле прошлого года украинское ГУР опубликовало схему, по которой российские войска якобы заминировали атомную электростанцию. МАГАТЭ взяло глубокомысленную паузу и только в сентябре удосужилось выступить с заявлением, что все это полная чушь и никакой взрывчатки на месте нет. Правда, месяц спустя все то же МАГАТЭ, одобрив резолюцию Канады и Франции, потребовало от России немедленно передать ЗАЭС под полный контроль Украины. Москва это, естественно, проигнорировала, а потому агентство повторило заход 8 марта. С таким же результатом.Уже 22 марта станция подверглась новой атаке, в результате чего отключилась питающая 750-киловольтная ЛЭП "Днепровская". МАГАТЭ традиционно промолчало, зато бурную радость по этому поводу высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Пятого апреля Рафаэль Гросси заявил, что из строя вышла резервная линия питания 330 киловольт, но не сообщил, по каким причинам. Зато не забыл сказать, что станции грозит опасность и сохраняются риски ядерной безопасности.Короче говоря, нейтральность и непредвзятость, которой так любит козырять Международное агентство по атомной энергетике, выражается в том, что МАГАТЭ пока не обвинило в налетах Россию. В остальном организация четко держится в фарватере западной проукраинской политики.Предельно показательна реакция Соединенных Штатов. Белый дом молниеносно выпустил к микрофонам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. Тот заявил, что США известно об атаках, и призвал Москву не использовать этот факт как повод для эскалации ситуации на Украине. Днем ранее Ллойд Остин, министр обороны США, призвал Киев прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в глубине российской территории, так как это несет угрозу мировому рынку энергетики.Пусть вас не смущает факт, что о мировой энергетике говорит главный американский военный. В украинском конфликте все очень тонко и близко.Штаты, которые закачали в украинский военный кризис уже 74 миллиарда долларов в виде всевозможных вооружений и инструкторов, как минимум знали о готовящихся террористических акциях. Удары по российским НПЗ физически не способны обескровить в топливном отношении Россию и ее экономику просто в силу соотношения объемов выпускаемых первичных нефтепродуктов, размеров внутреннего потребления и экспорта. Зато они запросто могут вызвать тревогу на рынках с рефлекторным удорожанием барреля, что для Вашингтона в преддверии выборов крайне нежелательно.С Запорожской АЭС все еще сложнее.На днях упомянутый Ллойд Остин выступал в нижней палате конгресса, рассматривающего вопрос выделения Украине еще 60 миллиардов долларов. На прямой вопрос сенаторов Эрика Шмитта и Томми Табервилла, может ли Украина победить, глава оборонного ведомства дал предельно уклончивый ответ, а именно: Киев может быть успешным и главная задача — сохранить его способность сопротивляться "российской агрессии". В переводе с дипломатического на русский это означает, что Вашингтон не верит в победу ВСУ на поле боя, но хочет максимально затянуть горячую стадию конфликта.И вот здесь мы подходим к главному.Киев продолжает получать военную помощь в рамках действующих соглашений, при этом среди европейских доноров все более явно наблюдается усталость и желание снизить планку расходов. Попутно украинцев с декабря прошлого года кормят баснями про новые 60 миллиардов от США, но воз и ныне там. Одновременно по внешним признакам Украина несет просто колоссальные людские потери, о чем свидетельствует подписанный Владимиром Зеленским закон о мобилизации. В нем отсутствует пункт об увольнении в запас, а консульские учреждения за рубежом теперь официально не будут оказывать поддержку всем украинцам от 18 до 60 лет, не имеющим военного билета. Нетрудно догадаться, что получить его можно только внутри Украины в территориальных центрах комплектования (ТЦК), за которыми давно закрепилась темная слава людоловов.В таком раскладе существует ненулевая вероятность, что Киев, в прямом смысле истекающий кровью и осознающий дальнейшие перспективы, все более выходит из-под прямого управления Вашингтоном и Лондоном. Все шире и чаще прибегает к сугубо террористическим методам, ограничиваясь информированием своих союзников, но не согласованием своих действий. В этом и кроется главная опасность. Загнанная в угол крыса способна на что угодно.

https://ria.ru/20240410/zaes-1939114789.html

https://ria.ru/20240410/zaes-1939126072.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939044541.html

https://ria.ru/20240409/zaes-1938953609.html

https://ria.ru/20240410/zaes-1939032703.html

https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, киев, сша, рафаэль гросси, ллойд остин, герман галущенко, магатэ, запорожская аэс