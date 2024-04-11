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Подполье сообщило о прилете по месту дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 11.04.2024 (обновлено: 09:47 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zaporozhe-1939258955.html
Подполье сообщило о прилете по месту дислокации ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило о прилете по месту дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье сообщило о прилете по месту дислокации ВСУ в Запорожской области
Прилет зафиксирован в подконтрольной Киеву части Запорожской области по месту дислокации военных ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:38
2024-04-11T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован в подконтрольной Киеву части Запорожской области по месту дислокации военных ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения), так что можно ощущать себя в Работино, даже находясь в паре десятков километров от линии боевого соприкосновения", - отметил он.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о прилете по месту дислокации ВСУ в Запорожской области

Подполье: зафиксирован прилет по месту дислокации ВСУ в Запорожской области

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован в подконтрольной Киеву части Запорожской области по месту дислокации военных ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения), так что можно ощущать себя в Работино, даже находясь в паре десятков километров от линии боевого соприкосновения", - отметил он.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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