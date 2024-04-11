Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/zaporozhe-1939242669.html
В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов
В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.04.2024
В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов
В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье и пригороде прозвучала серия мощных взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:01
2024-04-11T07:01
в мире
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье и пригороде прозвучала серия мощных взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Вслед за пригородом серия взрывов прозвучала и в оккупированном нацистами городе Запорожье. Земляки сообщают, что прозвучало не менее двух мощных объемных взрывов", - написал Рогов. По его словам, подробности об обстоятельствах взрывов и их последствиях уточняются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939238591.html
https://ria.ru/20231121/vzryvy-1910935397.html
запорожье
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63ab1874b5efc162120fae4e2ea8c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов
В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Специальная военная операция на Украине
В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов

Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье и его пригороде прогремели мощные взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье и пригороде прозвучала серия мощных взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Вслед за пригородом серия взрывов прозвучала и в оккупированном нацистами городе Запорожье. Земляки сообщают, что прозвучало не менее двух мощных объемных взрывов", - написал Рогов.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро
05:38
По его словам, подробности об обстоятельствах взрывов и их последствиях уточняются.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
21 ноября 2023, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала