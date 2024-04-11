https://ria.ru/20240411/zaporozhe-1939242669.html

В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов

В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.04.2024

В Запорожье и пригороде прогремела серия мощных взрывов, сообщил Рогов

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье и пригороде прозвучала серия мощных взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:01

2024-04-11T07:01

2024-04-11T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье и пригороде прозвучала серия мощных взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Вслед за пригородом серия взрывов прозвучала и в оккупированном нацистами городе Запорожье. Земляки сообщают, что прозвучало не менее двух мощных объемных взрывов", - написал Рогов. По его словам, подробности об обстоятельствах взрывов и их последствиях уточняются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939238591.html

https://ria.ru/20231121/vzryvy-1910935397.html

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в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов