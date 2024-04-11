https://ria.ru/20240411/zaklyuchennye-1939372279.html

МИД России отказался комментировать диалог по обмену заключенными с США

МИД России отказался комментировать диалог по обмену заключенными с США - РИА Новости, 11.04.2024

МИД России отказался комментировать диалог по обмену заключенными с США

Диалог РФ и США по обмену заключенными идет по закрытому каналу по линии спецслужб, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:02

2024-04-11T15:02

2024-04-11T15:02

россия

сша

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Диалог РФ и США по обмену заключенными идет по закрытому каналу по линии спецслужб, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу. Я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят", - сказал Рябков. Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.

https://ria.ru/20240406/antonov-1938158337.html

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Кирилл Волков

россия, сша, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)