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"Формула Зеленского" игнорирует предложения стран Юга, заявил МИД России - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:18 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/zakharova-1939428013.html
"Формула Зеленского" игнорирует предложения стран Юга, заявил МИД России
"Формула Зеленского" игнорирует предложения стран Юга, заявил МИД России - РИА Новости, 11.04.2024
"Формула Зеленского" игнорирует предложения стран Юга, заявил МИД России
Так называемая "формула Зеленского" не предполагает компромиссов, а также полностью игнорирует предложения Китая и других стран глобального Юга, заявила... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:18
2024-04-11T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Так называемая "формула Зеленского" не предполагает компромиссов, а также полностью игнорирует предложения Китая и других стран глобального Юга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Озвученное устроителями "конференции" намерение вычленить из инициатив других стран общие компоненты - не что иное, как уловка. Хорошо известно, что "формула Зеленского" не предполагает компромиссов, альтернатив и полностью игнорирует предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств", - отметила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства. Дипломат добавила, что "любые мероприятия, которые игнорируют позицию России и основываются на положениях ультимативной "формулы Зеленского", оторваны от реальности и бесперспективны". Ранее Захарова подтвердила, что Москва не будет и не собиралась принимать участие во встрече по "формуле Зеленского", которая организуется в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html
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в мире, россия, швейцария, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
"Формула Зеленского" игнорирует предложения стран Юга, заявил МИД России

Захарова: формула Зеленского не предполагает компромиссов и игнорирует идеи КНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Так называемая "формула Зеленского" не предполагает компромиссов, а также полностью игнорирует предложения Китая и других стран глобального Юга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Озвученное устроителями "конференции" намерение вычленить из инициатив других стран общие компоненты - не что иное, как уловка. Хорошо известно, что "формула Зеленского" не предполагает компромиссов, альтернатив и полностью игнорирует предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств", - отметила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.
Изображение сгенерировано ИИ
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Дипломат добавила, что "любые мероприятия, которые игнорируют позицию России и основываются на положениях ультимативной "формулы Зеленского", оторваны от реальности и бесперспективны". Ранее Захарова подтвердила, что Москва не будет и не собиралась принимать участие во встрече по "формуле Зеленского", которая организуется в Швейцарии.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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