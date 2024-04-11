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Захарова парировала критику выборов в России со стороны Борреля
Захарова парировала критику выборов в России со стороны Борреля - РИА Новости, 11.04.2024
Захарова парировала критику выборов в России со стороны Борреля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который счел выборы президента в России иронией и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:54
2024-04-11T01:54
2024-04-11T01:54
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который счел выборы президента в России иронией и несоответствующими демократическим стандартам, заявив, что настоящая ирония - наштампованные санкции Евросоюза, уничтожение собственной экономики и воровство российских активов. "Молчал бы и про иронию, и про стандарты, и про демократию. Настоящая и очень горькая ирония - это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также добавила, что "сама конструкция Еврокомиссии - это ироничный стандарт недемократичности".
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в мире, россия, мария захарова, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия
Захарова парировала критику выборов в России со стороны Борреля
Захарова о словах Борреля: иронией являются не выборы в России, а санкции ЕС