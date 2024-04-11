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Глава МАГАТЭ заявил о крайне важных последствиях атак на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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17:49 11.04.2024 (обновлено: 18:01 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zaes-1939421537.html
Глава МАГАТЭ заявил о крайне важных последствиях атак на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о крайне важных последствиях атак на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Глава МАГАТЭ заявил о крайне важных последствиях атак на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:49
2024-04-11T18:01
в мире
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
россия
вена
украина
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта."Однако самые последние нападения являются явным нарушением принципов и привели нас к крайне важному этапу в этой войне", - говорится в заявлении МАГАТЭ.Как отмечается в заявлении МАГАТЭ, атаки на ЗАЭС в минувшее воскресенье ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности, значительно увеличив риск ядерной аварии.В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима".В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240411/plan-1939406543.html
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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в мире, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), василий небензя, вооруженные силы украины
В мире, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Россия, Вена, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Василий Небензя, Вооруженные силы Украины
Глава МАГАТЭ заявил о крайне важных последствиях атак на ЗАЭС

Гросси: атаки на ЗАЭС привести к этапу конфликта с крайне важными последствиями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта.
"Однако самые последние нападения являются явным нарушением принципов и привели нас к крайне важному этапу в этой войне", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Вчера, 17:00
Как отмечается в заявлении МАГАТЭ, атаки на ЗАЭС в минувшее воскресенье ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности, значительно увеличив риск ядерной аварии.
В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима".
Изображение сгенерировано ИИ
Киев вышел из-под западного контроля
Вчера, 08:00
В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы
9 апреля, 21:56
 
В миреМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСРоссияВенаУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Василий НебензяВооруженные силы Украины
 
 
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