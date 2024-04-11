Глава МАГАТЭ заявил о крайне важных последствиях атак на ЗАЭС
Гросси: атаки на ЗАЭС привести к этапу конфликта с крайне важными последствиями
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта.
"Однако самые последние нападения являются явным нарушением принципов и привели нас к крайне важному этапу в этой войне", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Как отмечается в заявлении МАГАТЭ, атаки на ЗАЭС в минувшее воскресенье ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности, значительно увеличив риск ядерной аварии.
В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима".
Киев вышел из-под западного контроля
Вчера, 08:00
В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.
Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.