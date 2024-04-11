https://ria.ru/20240411/zaderzhanie-1939443978.html

В Иваново задержали двух человек после нападений на подростков

В Иваново задержали двух человек после нападений на подростков - РИА Новости, 11.04.2024

В Иваново задержали двух человек после нападений на подростков

В Иваново после нападений на подростков следователи задержали двух местных жителей, возбуждены дела о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщило... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:47

2024-04-11T19:47

2024-04-11T19:47

происшествия

россия

иваново

кавказ

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 11 апр - РИА Новости. В Иваново после нападений на подростков следователи задержали двух местных жителей, возбуждены дела о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "В публичном пространстве сообщалось, что в Иванове группа подростков с Кавказа конфликтует с местными сверстниками, совершая противоправные и насильственные действия в отношении них. По поручению председателя Следственного комитета РФ следственными органами СУ СК России по Ивановской области по фактам нападения на несовершеннолетних возбуждено два уголовных дела о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что подозреваемые установлены и задержаны. Ими стали местные жители в возрасте 17 и 19 лет. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, 24 февраля подозреваемые напали на 16-летнего подростка у школы в городе Иваново, а затем у здания компьютерного клуба, действуя из хулиганских побуждений, ударили по голове 15-летнего мальчика. Ранее возбужденные по этим фактам в органах МВД уголовные дела о причинении вреда здоровью и побоях по инициативе следственного управления переданы в производство следователя СК для последующего соединения, уточняет СУСК. Следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению преступлений, а также возможных пострадавших.

https://ria.ru/20240401/sledstvie-1937009662.html

https://ria.ru/20240218/izbienie-1928124704.html

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происшествия, россия, иваново, кавказ, следственный комитет россии (ск рф)