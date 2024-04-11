https://ria.ru/20240411/zaderzhanie-1939304357.html
Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024
Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Сотрудники МВД России задержали наркоторговца, подозреваемого в убийстве одного и ранении другого полицейского на месте закладки в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:13
2024-04-11T12:13
2024-04-11T12:56
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали наркоторговца, подозреваемого в убийстве одного и ранении другого полицейского на месте закладки в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале."На территории Тверской области сотрудники ГУМВД по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щелковское" 7 апреля этого года", — написала она.Задержанного в ближайшее время доставят к следователю для разбирательства. Он признал свою вину.Как сообщали в ведомстве во вторник, за совершение преступления разыскивали жителя Москвы Бурякова Василия Владимировича, 1990 года рождения.Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников погиб на месте, второй получил тяжелые ранения, его госпитализировали в реанимацию.
https://ria.ru/20240411/kbr-1939293987.html
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Задержание подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
Василий Буряков, подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье, задержан в городе Белый Тверской области. Он скрывался в лесу вместе с мотоциклом. И уже признал свою вину. Кадры публикует МВД России.
2024-04-11T12:13
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Под Тверью задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье