https://ria.ru/20240411/zaderzhanie-1939304357.html

Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024

Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД России задержали наркоторговца, подозреваемого в убийстве одного и ранении другого полицейского на месте закладки в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:13

2024-04-11T12:13

2024-04-11T12:56

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939311587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ebdec08ca6434728044921b93640da4.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали наркоторговца, подозреваемого в убийстве одного и ранении другого полицейского на месте закладки в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале."На территории Тверской области сотрудники ГУМВД по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щелковское" 7 апреля этого года", — написала она.Задержанного в ближайшее время доставят к следователю для разбирательства. Он признал свою вину.Как сообщали в ведомстве во вторник, за совершение преступления разыскивали жителя Москвы Бурякова Василия Владимировича, 1990 года рождения.Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников погиб на месте, второй получил тяжелые ранения, его госпитализировали в реанимацию.

https://ria.ru/20240411/kbr-1939293987.html

https://ria.ru/20240408/fsb-1938522128.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье Василий Буряков, подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье, задержан в городе Белый Тверской области. Он скрывался в лесу вместе с мотоциклом. И уже признал свою вину. Кадры публикует МВД России. 2024-04-11T12:13 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)