https://ria.ru/20240411/yuzhnaya_koreya-1939242120.html
Руководитель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку, сообщили СМИ
Руководитель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
Руководитель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку, сообщили СМИ
Председатель чрезвычайного комитета пропрезидентской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил об уходе с занимаемой должности с связи с... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:50
2024-04-11T06:50
2024-04-11T10:23
в мире
юн сок ель
гражданская сила
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268039_0:88:2989:1769_1920x0_80_0_0_ba6b21f527a02cd2ff708cbb65c3a9dd.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель чрезвычайного комитета пропрезидентской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил об уходе с занимаемой должности с связи с неудовлетворительными результатами на состоявшихся накануне парламентских выборах, сообщило агентство Рёнхап. По итогам голосования "Гражданская сила" получила в однопалатном Национальном собрании Республики Корея 108 из 300 мест, не сумев вернуть себе большинство. При этом главная оппозиционная "Демократическая партия" завоевала 175 мандатов. Это сделает затруднительным согласование бюджета и законодательных инициатив правительства в оставшиеся три года президентства Юн Сок Ёля. Ранее демократы уже инициировали отставку премьер-министра, президент отклонял это требование. "Я со всей серьезностью принимаю волю граждан и глубоко раскаиваюсь... Я принимаю всю ответственность за результаты выборов и ухожу с должности председателя чрезвычайного комитета (партии - ред.)", - цитирует агентство заявление политика. Он принес извинения гражданам от имени партии за то, что она не смогла оправдать надежд избирателей, поздравил с избранием всех новых депутатов, включая представителей оппозиции, и попросил их проводить политику, отвечающую воле граждан. Отвечая на вопрос о том, видит ли он в поражении правящей партии вину администрации президента, Хан Дон Хун заявил, что это его личная ответственность. При этом он отметил, что "Гражданская сила" и в его отсутствие продолжит реализовывать обещанный курс на политические реформы и будет думать над тем, как вернуть доверие избирателей. Хан Дон Хун является близким сторонником действующего президента Юн Сок Ёля, и ранее работал под его началом в генеральной прокуратуре. После избрания Юн Сок Ёля президентом в мае 2022 года Хан занял должность министра юстиции, и ушел с нее в декабре прошлого года для того чтобы возглавить чрезвычайный комитет правящей партии. Он же руководил предвыборным штабом "Гражданской силы", определяя ход ее избирательной кампании.
https://ria.ru/20240211/koreya-1926660521.html
https://ria.ru/20240408/moldavia-1938724561.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268039_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bef91e6c7a97cf6addeec4e090ffddf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, гражданская сила, южная корея
В мире, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Южная Корея
Руководитель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку, сообщили СМИ
"Ренхап": глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил об отставке
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Председатель чрезвычайного комитета пропрезидентской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил об уходе с занимаемой должности с связи с неудовлетворительными результатами на состоявшихся накануне парламентских выборах, сообщило агентство Рёнхап
.
По итогам голосования "Гражданская сила" получила в однопалатном Национальном собрании Республики Корея 108 из 300 мест, не сумев вернуть себе большинство. При этом главная оппозиционная "Демократическая партия" завоевала 175 мандатов. Это сделает затруднительным согласование бюджета и законодательных инициатив правительства в оставшиеся три года президентства Юн Сок Ёля
. Ранее демократы уже инициировали отставку премьер-министра, президент отклонял это требование.
"Я со всей серьезностью принимаю волю граждан и глубоко раскаиваюсь... Я принимаю всю ответственность за результаты выборов и ухожу с должности председателя чрезвычайного комитета (партии - ред.)", - цитирует агентство заявление политика.
Он принес извинения гражданам от имени партии за то, что она не смогла оправдать надежд избирателей, поздравил с избранием всех новых депутатов, включая представителей оппозиции, и попросил их проводить политику, отвечающую воле граждан. Отвечая на вопрос о том, видит ли он в поражении правящей партии вину администрации президента, Хан Дон Хун заявил, что это его личная ответственность. При этом он отметил, что "Гражданская сила" и в его отсутствие продолжит реализовывать обещанный курс на политические реформы и будет думать над тем, как вернуть доверие избирателей.
Хан Дон Хун является близким сторонником действующего президента Юн Сок Ёля, и ранее работал под его началом в генеральной прокуратуре. После избрания Юн Сок Ёля президентом в мае 2022 года Хан занял должность министра юстиции, и ушел с нее в декабре прошлого года для того чтобы возглавить чрезвычайный комитет правящей партии. Он же руководил предвыборным штабом "Гражданской силы", определяя ход ее избирательной кампании.