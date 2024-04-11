https://ria.ru/20240411/yuzhnaya_koreya-1939242120.html

Руководитель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку, сообщили СМИ

Руководитель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

Руководитель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку, сообщили СМИ

Председатель чрезвычайного комитета пропрезидентской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил об уходе с занимаемой должности с связи с... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:50

2024-04-11T06:50

2024-04-11T10:23

в мире

юн сок ель

гражданская сила

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268039_0:88:2989:1769_1920x0_80_0_0_ba6b21f527a02cd2ff708cbb65c3a9dd.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель чрезвычайного комитета пропрезидентской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил об уходе с занимаемой должности с связи с неудовлетворительными результатами на состоявшихся накануне парламентских выборах, сообщило агентство Рёнхап. По итогам голосования "Гражданская сила" получила в однопалатном Национальном собрании Республики Корея 108 из 300 мест, не сумев вернуть себе большинство. При этом главная оппозиционная "Демократическая партия" завоевала 175 мандатов. Это сделает затруднительным согласование бюджета и законодательных инициатив правительства в оставшиеся три года президентства Юн Сок Ёля. Ранее демократы уже инициировали отставку премьер-министра, президент отклонял это требование. "Я со всей серьезностью принимаю волю граждан и глубоко раскаиваюсь... Я принимаю всю ответственность за результаты выборов и ухожу с должности председателя чрезвычайного комитета (партии - ред.)", - цитирует агентство заявление политика. Он принес извинения гражданам от имени партии за то, что она не смогла оправдать надежд избирателей, поздравил с избранием всех новых депутатов, включая представителей оппозиции, и попросил их проводить политику, отвечающую воле граждан. Отвечая на вопрос о том, видит ли он в поражении правящей партии вину администрации президента, Хан Дон Хун заявил, что это его личная ответственность. При этом он отметил, что "Гражданская сила" и в его отсутствие продолжит реализовывать обещанный курс на политические реформы и будет думать над тем, как вернуть доверие избирателей. Хан Дон Хун является близким сторонником действующего президента Юн Сок Ёля, и ранее работал под его началом в генеральной прокуратуре. После избрания Юн Сок Ёля президентом в мае 2022 года Хан занял должность министра юстиции, и ушел с нее в декабре прошлого года для того чтобы возглавить чрезвычайный комитет правящей партии. Он же руководил предвыборным штабом "Гражданской силы", определяя ход ее избирательной кампании.

https://ria.ru/20240211/koreya-1926660521.html

https://ria.ru/20240408/moldavia-1938724561.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юн сок ель, гражданская сила, южная корея