https://ria.ru/20240411/yuzhnaya_koreya-1939237926.html

На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция

На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция - РИА Новости, 11.04.2024

На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция

Оппозиционная южнокорейская "Демократическая партия Тобуро" и ее дочерняя партия "Демократический альянс Тобуро" по результатам обработки 100 процентов... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:26

2024-04-11T05:26

2024-04-11T12:57

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Оппозиционная южнокорейская "Демократическая партия Тобуро" и ее дочерняя партия "Демократический альянс Тобуро" по результатам обработки 100 процентов бюллетеней одерживают уверенную победу на парламентских выборах, получая 175 из 300 мест в Национальном собрании Республики Корея, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.Пропрезидентская "Гражданская сила" вместе со своей дочерней партией "Будущее граждан" получит в совокупности 108 мест. Третьей по численности в парламенте становится "Инновационная партия Чо Гука", заполучившая 12 мандатов. Три кресла также получает "Новая партия реформ", по одному депутату будут представлять "Новое будущее" и "Прогрессивную партию". Таким образом, правящей консервативной партии "Гражданская сила" удалось улучшить свой результат по сравнению с предыдущими выборами четырехлетней давности на пять мандатов. Леволиберальная "Демократическая партия", несмотря на потерю пяти мандатов, сохранила свое доминирующее положение в парламенте. Но оппозиции не удалось получить в совокупности более двух третей в Национальном собрании, что позволило бы преодолевать президентское вето.В ходе нынешних выборов лидеру демпартии и экс-кандидату в президенты Ли Чжэ Мёну удалось обойти в своем одномандатном округе бывшего министра земли и транспорта от правящего лагеря Вон Хи Рёна. При этом в парламент прошел консервативный экс-кандидат в президенты Ан Чхоль Су, одолевший бывшего председателя парламентского комитета по международным делам и объединению от демократов Ли Гван Чжэ. Удержал за собой депутатское кресло и нынешний председатель комитета от "Гражданской силы" Ким Тхэ Хо, в парламент вернулась также экс-председатель комитета На Гён Вон. В то же время первому депутату-перебежчику — бывшему послу КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо — переизбраться не удалось.Не удалось в пятый раз стать депутатом и Пак Чину — первому министру иностранных дел в правительстве нынешнего президента-консерватора Юн Сок Ёля — хотя в этом преуспел предыдущий министр объединения Квон Ён Се. Схватку с бывшим старшим секретарем по связям с общественностью в администрации президента-демократа Мун Чжэ Ина Пак Су Хёном проиграл также бывший вице-спикер парламента Чон Чжин Сок. Не удалось удержаться в законодательном органе и нынешнему лидеру фракции "Демократической партии" Хон Ик Пхё, не попал в парламент экс-мэр Пусана от "Гражданской партии" Со Бён Су. При этом свои мандаты получили бывшие пресс-секретари офиса президента от обоих лагерей Ким Ын Хе и Ко Мин Чжон.Вернулась в парламент и экс-лидер демпартии Чху Ми Э, ранее возглавлявшая группу по связям Нацсобрания с парламентариями России и стран СНГ. Сумел одержать победу также бывший лидер "Гражданской силы" 39-летний Ли Чжун Сок, создавший собственную "Новую партию реформ". Прошел в парламент и отколовшийся от демократов экс-министр юстиции Чо Гук, приведя вместе со своей партией в законодательный орган бывшего ректора Дипломатической академии Южной Кореи Ким Чжун Хёна.По спискам "Демократического альянса Тобуро" депутатское кресло получил и экс-посол в России и спецпредставитель Южной Кореи на шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной проблеме Ви Сон Нак, а также 33-летняя экс-сопредседатель Партии базового дохода Ён Хе Ин. От "Будущего граждан" в парламент попали последний руководитель недавно расформированного управления МИД Республики Корея по мирным переговорам на Корейском полуострове Ким Гон, известный журналист по военной тематике Ю Ён Вон, бывшая глава командования воздушных операций южнокорейской армии Кан Сон Ён, а также врач, потомок поселившихся в Корее известных американских миссионеров Ин Ё Хан (Джон Линтон).Всего в голосовании приняли участие 29 662 313 южнокорейских граждан, явка стала рекордной для парламентских выборов и составила 67 процентов. Рекордным стало и досрочное голосование, в нем участвовали 31,3 процента от всех зарегистрированных избирателей. В региональном разрезе было зафиксировано традиционное разделение симпатий: в западных провинциях страны люди чащи голосовали за представителей леволиберальной "Демократической партии", а в восточных — за кандидатов от консервативной "Гражданской силы". При этом участвовавшая в голосовании по партийным спискам на общенациональном уровне дочерняя партия консерваторов "Будущее граждан" получила 36,67 процента, а "Демократический альянс Тобуро" — 26,69 процента. "Инновационную партию Чо Гука" поддержали 24,25 процента избирателей, "Новую партию реформ" — 3,61 процента, остальные партии набрали менее трех процентов.

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https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937231209.html

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южная корея, россия, великобритания, в мире, тхэ ён хо, юн сок ель, гражданская сила, снг