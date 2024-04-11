Рейтинг@Mail.ru
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/yuani-1939245249.html
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях - РИА Новости, 11.04.2024
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях
Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:36
2024-04-11T07:36
экономика
россия
эксперт ра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады. Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее". "В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она.
https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html
https://ria.ru/20231120/kredity-1910466327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эксперт ра
Экономика, Россия, Эксперт РА
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях

"Эксперт РА": роста спроса на вклады в юанях при ставке в 16% не будет

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Китайские юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
«
"В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады.
Документы, представленные клиентом для оформления автокредита - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент
04:43
Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее".
"В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она.
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты
20 ноября 2023, 02:17
 
ЭкономикаРоссияЭксперт РА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала