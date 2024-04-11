https://ria.ru/20240411/yuani-1939245249.html
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях - РИА Новости, 11.04.2024
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях
Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:36
2024-04-11T07:36
2024-04-11T07:36
экономика
россия
эксперт ра
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады. Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее". "В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она.
https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html
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экономика, россия, эксперт ра
Экономика, Россия, Эксперт РА
Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях
"Эксперт РА": роста спроса на вклады в юанях при ставке в 16% не будет
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
«
"В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады.
Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее".
"В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она.