https://ria.ru/20240411/yuani-1939245249.html

Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях

Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях - РИА Новости, 11.04.2024

Глава "Эксперт РА" оценила возможность роста спроса на вклады в юанях

Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:36

2024-04-11T07:36

2024-04-11T07:36

экономика

россия

эксперт ра

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады. Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее". "В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она.

https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html

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экономика, россия, эксперт ра