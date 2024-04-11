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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 11.04.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 11.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает в четверг украинское издание "Страна" Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:31
2024-04-11T21:31
в мире
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает в четверг украинское издание "Страна" Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ тревога не объявлялась. "Сообщают о звуках взрывов в Запорожье", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

"Страна": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaВ городе Запорожье
В городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
В городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает в четверг украинское издание "Страна" Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ тревога не объявлялась.
«
"Сообщают о звуках взрывов в Запорожье", - говорится в сообщении издания.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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