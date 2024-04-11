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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 11.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает в четверг украинское издание "Страна" Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:31
2024-04-11T21:31
2024-04-11T21:31
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает в четверг украинское издание "Страна" Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ тревога не объявлялась. "Сообщают о звуках взрывов в Запорожье", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Страна": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы