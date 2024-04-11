https://ria.ru/20240411/vzryv-1939471946.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 11.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в четверг вечером в Харькове на Украине, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:56

2024-04-11T22:56

2024-04-11T22:56

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг вечером в Харькове на Украине, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, харьковская область