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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 11.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в четверг вечером в Харькове на Украине, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:56
2024-04-11T22:56
2024-04-11T22:56
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг вечером в Харькове на Украине, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна": взрыв прогремел в четверг вечером в Харькове на Украине