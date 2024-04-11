Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада
Мэр Ашхабада получил от президента последнее предупреждение из-за уборки города
Города мира. Ашхабад. Архивное фото
АШХАБАД, 11 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил мэру Ашхабада Рахиму Гандымову строгий выговор с последним предупреждением о необходимости благоустройства города и обеспечения его чистоты, сообщает в четверг Туркменское телевидение.
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"В соответствии с распоряжением главы государства, мэру Ашхабада Рахиму Гандымову объявлен строгий выговор за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями, ослабление контроля над подведомственными структурами, а также за допущенные недостатки при проведении работ по благоустройству и очистке Ашхабада. Мэр в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки", - говорится в сообщении ТВ.
Также глава государства объявил "строгий выговор заместителю столичного градоначальника Байраммырату Гурбанову за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями и ослабление контроля над работой по очистке и благоустройству Ашхабада".
Гурбанов также в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки.
Рахим Гандымов был назначен мэром Ашхабада в июле 2021 года.
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