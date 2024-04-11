https://ria.ru/20240411/vygovor-1939470473.html

Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада

Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада - РИА Новости, 11.04.2024

Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил мэру Ашхабада Рахиму Гандымову строгий выговор с последним предупреждением о необходимости благоустройства... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:34

2024-04-11T22:34

2024-04-11T22:47

в мире

жкх

ашхабад

туркмения

сердар бердымухамедов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147208/33/1472083375_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a625cebf5e640bf1fcac39819987ccea.jpg

АШХАБАД, 11 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил мэру Ашхабада Рахиму Гандымову строгий выговор с последним предупреждением о необходимости благоустройства города и обеспечения его чистоты, сообщает в четверг Туркменское телевидение. "В соответствии с распоряжением главы государства, мэру Ашхабада Рахиму Гандымову объявлен строгий выговор за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями, ослабление контроля над подведомственными структурами, а также за допущенные недостатки при проведении работ по благоустройству и очистке Ашхабада. Мэр в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки", - говорится в сообщении ТВ. Также глава государства объявил "строгий выговор заместителю столичного градоначальника Байраммырату Гурбанову за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями и ослабление контроля над работой по очистке и благоустройству Ашхабада". Гурбанов также в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки. Рахим Гандымов был назначен мэром Ашхабада в июле 2021 года.

https://ria.ru/20230923/karakumy-1898158519.html

ашхабад

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, ашхабад, туркмения, сердар бердымухамедов