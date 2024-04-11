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Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада - РИА Новости, 11.04.2024
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22:34 11.04.2024 (обновлено: 22:47 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/vygovor-1939470473.html
Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада
Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада - РИА Новости, 11.04.2024
Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил мэру Ашхабада Рахиму Гандымову строгий выговор с последним предупреждением о необходимости благоустройства... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:34
2024-04-11T22:47
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туркмения
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АШХАБАД, 11 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил мэру Ашхабада Рахиму Гандымову строгий выговор с последним предупреждением о необходимости благоустройства города и обеспечения его чистоты, сообщает в четверг Туркменское телевидение. "В соответствии с распоряжением главы государства, мэру Ашхабада Рахиму Гандымову объявлен строгий выговор за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями, ослабление контроля над подведомственными структурами, а также за допущенные недостатки при проведении работ по благоустройству и очистке Ашхабада. Мэр в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки", - говорится в сообщении ТВ. Также глава государства объявил "строгий выговор заместителю столичного градоначальника Байраммырату Гурбанову за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями и ослабление контроля над работой по очистке и благоустройству Ашхабада". Гурбанов также в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки. Рахим Гандымов был назначен мэром Ашхабада в июле 2021 года.
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в мире, жкх, ашхабад, туркмения, сердар бердымухамедов
В мире, ЖКХ, Ашхабад, Туркмения, Сердар Бердымухамедов
Президент Туркмении сделал последнее предупреждение мэру Ашхабада

Мэр Ашхабада получил от президента последнее предупреждение из-за уборки города

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода мира. Ашхабад
Города мира. Ашхабад - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД, 11 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил мэру Ашхабада Рахиму Гандымову строгий выговор с последним предупреждением о необходимости благоустройства города и обеспечения его чистоты, сообщает в четверг Туркменское телевидение.
«
"В соответствии с распоряжением главы государства, мэру Ашхабада Рахиму Гандымову объявлен строгий выговор за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями, ослабление контроля над подведомственными структурами, а также за допущенные недостатки при проведении работ по благоустройству и очистке Ашхабада. Мэр в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки", - говорится в сообщении ТВ.
Также глава государства объявил "строгий выговор заместителю столичного градоначальника Байраммырату Гурбанову за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями и ослабление контроля над работой по очистке и благоустройству Ашхабада".
Гурбанов также в последний раз предупрежден о необходимости в короткий срок исправить допущенные недостатки.
Рахим Гандымов был назначен мэром Ашхабада в июле 2021 года.
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В миреЖКХАшхабадТуркменияСердар Бердымухамедов
 
 
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