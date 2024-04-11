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В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 11.04.2024 (обновлено: 23:50 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/vsu-1939471047.html
В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским
В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским - РИА Новости, 11.04.2024
В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским
Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в семь-десять раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:42
2024-04-11T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
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авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в семь-десять раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 апреля заявил, что обстановка на восточном фронте для украинской армии особенно сложная из-за наступательных действий войск РФ на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях. "Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – приводит слова Содоля издание "Страна". По его словам, таким образом одна бригада в среднем может оборонять лишь около 5 километров фронта, в то время как требуется около 15. В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929100646.html
https://radiosputnik.ru/20240329/syrskiy-1936686981.html
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире
В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским

Содоль: ВСУ в зоне боевых действий уступают в численности ВС России в 7-10 раз

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в семь-десять раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 апреля заявил, что обстановка на восточном фронте для украинской армии особенно сложная из-за наступательных действий войск РФ на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.
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"Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – приводит слова Содоля издание "Страна".
По его словам, таким образом одна бригада в среднем может оборонять лишь около 5 километров фронта, в то время как требуется около 15.
В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.
В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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