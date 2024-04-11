https://ria.ru/20240411/vsu-1939471047.html

В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским

В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским - РИА Новости, 11.04.2024

В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским

Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в семь-десять раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:42

2024-04-11T22:42

2024-04-11T23:50

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в семь-десять раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 апреля заявил, что обстановка на восточном фронте для украинской армии особенно сложная из-за наступательных действий войск РФ на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях. "Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – приводит слова Содоля издание "Страна". По его словам, таким образом одна бригада в среднем может оборонять лишь около 5 километров фронта, в то время как требуется около 15. В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929100646.html

https://radiosputnik.ru/20240329/syrskiy-1936686981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, украина, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша