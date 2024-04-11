В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским
Содоль: ВСУ в зоне боевых действий уступают в численности ВС России в 7-10 раз
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в семь-десять раз, признал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 апреля заявил, что обстановка на восточном фронте для украинской армии особенно сложная из-за наступательных действий войск РФ на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.
"Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – приводит слова Содоля издание "Страна".
По его словам, таким образом одна бригада в среднем может оборонять лишь около 5 километров фронта, в то время как требуется около 15.
В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.
В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
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