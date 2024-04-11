https://ria.ru/20240411/voronezh-1939244789.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.04.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:31

2024-04-11T07:31

2024-04-11T07:31

александр гусев (губернатор)

воронежская область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. Глава региона 10 апреля в 23.13 сообщал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. "Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240411/lipetskaya_oblast-1939244221.html

воронежская область

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александр гусев (губернатор), воронежская область