https://ria.ru/20240411/voronezh-1939244789.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:31
2024-04-11T07:31
2024-04-11T07:31
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. Глава региона 10 апреля в 23.13 сообщал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. "Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240411/lipetskaya_oblast-1939244221.html
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александр гусев (губернатор), воронежская область
Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Губернатор Гусев отменил режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области