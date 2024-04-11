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В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.04.2024
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07:31 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/voronezh-1939244789.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:31
2024-04-11T07:31
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. Глава региона 10 апреля в 23.13 сообщал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. "Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
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александр гусев (губернатор), воронежская область
Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Гусев отменил режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области

© РИА Новости / Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников.
Глава региона 10 апреля в 23.13 сообщал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
07:25
"Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Александр Гусев (губернатор)Воронежская область
 
 
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