https://ria.ru/20240411/vooruzheniya-1939475870.html

В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех"

В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех" - РИА Новости, 11.04.2024

В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех"

Россия превосходит своих противников по отдельным линейкам вооружения, в частности, по высокоточным комплексам, сообщил первый заместитель гендиректора... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:51

2024-04-11T23:51

2024-04-11T23:51

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия превосходит своих противников по отдельным линейкам вооружения, в частности, по высокоточным комплексам, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". "Считаем, что по некоторым позициям мы значительно превзошли наших противников, особенно что касается высокоточных комплексов. Военная техника у нас очень хорошая. И система защиты нашего неба, это у нас "Алмаз-Антей", - замечательная совершенно система противовоздушной обороны. И тут у нас есть на что надеяться, и есть, собственно говоря, на чем основываться, чтобы дальше совершенствовать свою технологию", - сказал он.Он отметил, что, с одной стороны, российские конструкторы отталкивались от заделов еще советского времени, в том числе тех, которые не были реализованы, с другой стороны, применялись новые технологические решения. Россия на сегодняшний день, в частности, единственная в мире обладает гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и "Циркон". Они применяются в зоне СВО для нанесения ударов по украинским военным объектам.

https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир артяков, ростех, концерн пво "алмаз-антей"