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В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех" - РИА Новости, 11.04.2024
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23:51 11.04.2024
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В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех"
В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех" - РИА Новости, 11.04.2024
В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех"
Россия превосходит своих противников по отдельным линейкам вооружения, в частности, по высокоточным комплексам, сообщил первый заместитель гендиректора... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:51
2024-04-11T23:51
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия превосходит своих противников по отдельным линейкам вооружения, в частности, по высокоточным комплексам, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". "Считаем, что по некоторым позициям мы значительно превзошли наших противников, особенно что касается высокоточных комплексов. Военная техника у нас очень хорошая. И система защиты нашего неба, это у нас "Алмаз-Антей", - замечательная совершенно система противовоздушной обороны. И тут у нас есть на что надеяться, и есть, собственно говоря, на чем основываться, чтобы дальше совершенствовать свою технологию", - сказал он.Он отметил, что, с одной стороны, российские конструкторы отталкивались от заделов еще советского времени, в том числе тех, которые не были реализованы, с другой стороны, применялись новые технологические решения. Россия на сегодняшний день, в частности, единственная в мире обладает гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и "Циркон". Они применяются в зоне СВО для нанесения ударов по украинским военным объектам.
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безопасность, россия, владимир артяков, ростех, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех"

Артяков: Россия превосходит противников по отдельным линейкам вооружения

© Минобороны РФУдары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
© Минобороны РФ
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия превосходит своих противников по отдельным линейкам вооружения, в частности, по высокоточным комплексам, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1".
«
"Считаем, что по некоторым позициям мы значительно превзошли наших противников, особенно что касается высокоточных комплексов. Военная техника у нас очень хорошая. И система защиты нашего неба, это у нас "Алмаз-Антей", - замечательная совершенно система противовоздушной обороны. И тут у нас есть на что надеяться, и есть, собственно говоря, на чем основываться, чтобы дальше совершенствовать свою технологию", - сказал он.
Он отметил, что, с одной стороны, российские конструкторы отталкивались от заделов еще советского времени, в том числе тех, которые не были реализованы, с другой стороны, применялись новые технологические решения.
Россия на сегодняшний день, в частности, единственная в мире обладает гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и "Циркон". Они применяются в зоне СВО для нанесения ударов по украинским военным объектам.
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БезопасностьРоссияВладимир АртяковРостехКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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