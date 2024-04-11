https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html

Голод и разруха: Запад ожидают потрясения из-за роста военных расходов

Голод и разруха: Запад ожидают потрясения из-за роста военных расходов - РИА Новости, 11.04.2024

Голод и разруха: Запад ожидают потрясения из-за роста военных расходов

Всемудрый и всемогущий Запад, на который так долго молились отечественные соевые либералы, с самого начала СВО преследуют поочередные провалы. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:02

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Всемудрый и всемогущий Запад, на который так долго молились отечественные соевые либералы, с самого начала СВО преследуют поочередные провалы. То самые масштабные в истории санкции, которые были призваны поставить русских на колени, обернулись для России экономическим ростом на фоне стагнации и сокращения европейской экономики.То украинский "контрнаступ", обеспеченный всеми мыслимыми западными вооружениями и поддержанный НАТО, поделился на ноль и превратился в копание лопатами все новых оборонительных канав по всему фронту — с каждым днем все дальше на запад.То смелое и продуманное решение о превращении западной экономики в "военную экономику" в преддверии "атаки России на НАТО" на глазах превращается в трагикомедию из трех частей.На бумаге все было гладко и оптимистично, и в розовых мечтах потомков Наполеонов Путин уже бежал в свой любимый бункер: вот мы сейчас все разом поднимем уровень военных расходов до двух процентов от ВВП (а лучше до трех, а то и четырех), волшебным рубильничком увеличим в несколько раз производство снарядов, щедро скинемся в еще один натовский общак, понастроим новых военных заводов и баз, быстренько перевооружимся до зубов — и заживем долго и счастливо.Но тут вмешался украинский вирус, которым болели еще гордые копатели Черного моря, неизбежно превращающий любую потенциальную "перемогу" в реальную "зраду".На поверку оказалось, что курс на срочное масштабное перевооружение ведущих западных стран чреват катастрофическими последствиями, в результате которых от западной экономики грозят остаться рожки да ножки.Издание Bloomberg поделилось с миром своей оценкой грядущей "оружейной лихорадки". По мнению экспертов, для перевооружения до такой степени, чтобы у Путина случился нервный срыв, нужно не меньше десяти лет и десяти триллионов долларов. Но с учетом того, что страны "Большой семерки" только в прошлом году потратили "на оборону" не менее 2,2 триллиона долларов, десять триллионов можно смело увеличить на порядок (то есть в десять раз).Если бы дело было лет пять назад, то, наверное, США бы напечатали эти триллионы и не моргнули. Но с началом СВО американский печатный станок начал трястись и издавать неприличные звуки: раньше иностранные инвесторы и целые правительства продавали бы свои активы, покупали доллары, а на них покупали бы так называемые "трежериз", то есть государственные казначейские облигации США, которые до недавнего времени считались самыми надежными бумагами в мире, за счет чего Штаты в любые кризисы практически бесплатно получали деньги со всего мира.А сейчас, поглядев на попытки американцев украсть российские активы, все больше серьезных международных акторов вкладываются в себя — и в золото. А это означает, что бесплатные и бесконечные деньги для Америки кончились, а значит, мечте быстро и безболезненно перевооружиться против русских орд сбыться не суждено.Возможно, либеральные экономисты нам объяснят, что все это ложь, "Америка стронг" и все такое, но факты — дело упрямое. Характерный пример: издание Newsweek опубликовало результаты опроса, проведенного среди жителей США, и, согласно полученным результатам, 20 процентов граждан Соединенных Штатов признались, что отказываются от еды ради оплаты ипотеки и арендного жилья.Это каждый пятый, дорогие друзья. И это — без резкого роста налогов, необходимого в ближайшем будущем для перевооружения. Где-то тихо улыбается разорванная в клочки бензоколонка, рассовывая по карманам чипы из стиральных машин.Но кто-то, пытливо гладя в глаза, предложит нам посмотреть на капитализацию Apple и устыдиться. Мы же посмотрим на последние новости, согласно которым Apple прямо сейчас проводит ранее невиданное сокращение топовых специалистов (за день — 600 человек). Видимо, ради капитализации.А что Европа? А в Европе еще хуже.Самые высокие официальные евролица в прямом и переносном смысле ломают головы, чтобы обмануть калькулятор, но не получается. Чтобы резко увеличить военные расходы и провести антипутинское перевооружение, требуется эти расходы отнять в каких-то других местах, например в социалке, инфраструктуре и поддержке промышленности.Сделать такое в теории можно, но на практике — это грозит фактическим концом благополучной Европы и всего Запада. В начале марта сего года Европейский Центробанк официально объявил, что европейская экономика демонстрирует "худшие показатели" по реализации монетарной политики за последние два года. По словам аналитиков Bloomberg, "государственные финансы многих стран Запада пошатнулись". Инфляция выходит из-под контроля. ВВП Еврозоны фактически на "мертвом якоре". Деиндустриализация и бегство производств ускоряются. Демографические проблемы нарастают.И это пишут не в Кремле. Дадим микрофон изданию The Economist: "Европейскую экономику ждет тройной шок", "Экономика Европы подвергается атаке со всех сторон" и так далее.Основной вывод, циркулирующий в западных экономических кругах: при запланированном увеличении военных расходов (и снижении остальных) Европу с большой долей вероятности ждут пикирующее обесценивание евро и резкое падение уровня жизни (минимум на треть). И это — в самом мягком варианте.Сложно переживать за того, кто сам выстрелил себе в ногу, сидя на отпиливаемом суку. Вот и мы не будем.Коллективный Запад сделал свой выбор — и наслаждаться последствиями до последней капли придется ему самому.

https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938849915.html

https://ria.ru/20240305/evropa-1931312453.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240402/gavrilov-1937190535.html

https://ria.ru/20240317/nato-1933589711.html

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аналитика, сша, европа, нато